Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Ярославле после хлопка газа в жилом доме эвакуировали 350 человек

Спасатели эвакуировали 350 жильцов дома в Ярославле, где произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщила РИА Новости представитель экстренных служб региона. Ранее сообщалось, что в доме номер 41 на улице Панина на третьем этаже жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси.
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Эвакуированных после взрыва газа жильцов разместили в школе

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Из жилого дома в Ярославле, где взорвался газ, эвакуировано 314 человек

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Первый президент Украины дал Зеленскому перед встречей с Путиным совет

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
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Число заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) с января по сентябрь этого года увеличилось на 24% до 11 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Центробанка (ЦБ) Владимира Чистюхина.
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По данным Adobe Analytics, которая отслеживает транзакции в 80 из 100 крупнейших ритейлеров США, онлайн-продажи выросли за год на 19,6%, достигнув $7,4 млрд.
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Китайские СМИ считают, что США ошиблись, запретив продавать России «Мистрали»

Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему США проиграли, когда запретили Франции продавать России вертолетоносцы «Мистраль».
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Финансы

Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис

Голландская болезнь Первой жертвой пенсионного кризиса, о приближении которого неоднократно предупреждали экономисты, оказались Нидерланды.
РИА Новости вчера в 00:20
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РИА Новости вчера в 14:15
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Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

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В Минфине РФ рассказали о нефинансировании ВСМ из Москвы в Петербург

Заместитель российского министра финансов Андрей Иванов заявил: "В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва — Санкт Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов".
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Мама девочки с «маской Бэтмена» рассказала о лечении в России

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В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI

Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Росбалт вчера в 02:16
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В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей

Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.
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«Транснефть» отложила деньги на хлор

Каким именно поставщикам могут быть выплачены эти деньги, в документе не указывается.
Коммерсантъ вчера в 09:31
Финансы

На Украине идет укрепление гривны: доллар обновил четырехлетний минимум

Предыдущий минимум был установлен 25 ноября, когда официальный курс гривны к доллару составил 24,05 грн/доллар.
REGNUM 28 ноября в 04:00
Единоборства

Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
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Автобус с футболистами обстреляли в Нигерии

Вооруженные грабители напали на автобус, в котором ехала футбольная команда из Нигерии «Ифеани Убах».
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Общество

В РПЦ раскритиковали предлагаемые правила медосмотра водителей

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей.
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Четыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор

Четыре митрополита Элладской православной церкви написали открытое письмо предстоятелям церквей с призывом собрать всеправославный собор для обсуждения украинской проблемы.
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Общество

Мара Багдасарян решила обратиться к президенту из-за «беспредела»

Стритрейсерша Мара Багдасарян собирается пожаловаться президенту России Владимиру Путину на то, что ей не дают возможность получить водительское удостоверение.
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Общество

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

Закон, касающийся обязательной маркировки, вступил в силу 1 января 2019 года. Первыми под маркировку попали табачная продукция и обувь.
РБК 17:40
Политика

МИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы

В МИД России заявили, что причиной отказа в вылете из Москвы в Казань делегации главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана было несоблюдение ей таможенного законодательства.
Газета.Ru 09:12
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