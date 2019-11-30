Спасатели эвакуировали 350 жильцов дома в Ярославле, где произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщила РИА Новости представитель экстренных служб региона. Ранее сообщалось, что в доме номер 41 на улице Панина на третьем этаже жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси.

В Ярославле после хлопка газа в жилом доме эвакуировали 350 человек

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