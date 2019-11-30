Происшествия

Газета.RuГазета.RuГаз взорвался в жилом доме в Ярославле

Из дома были эвакуированы 314 жильцов, 38 из них – дети. На данный момент в здании отключены все коммуникации. В результат взрыва пострадал 18-летний молодой человек.
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В МЧС рассказали о ситуации на месте хлопка газа в Ярославле

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В Ярославле эвакуированные после хлопка газа жильцы вернулись домой

РИА Новостивчера в 20:32

Из жилого дома в Ярославле, где взорвался газ, эвакуировано 314 человек

ЯрNewsвчера в 16:53

Один человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле

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Интерфаксвчера в 15:20

Жильцам дома, где взорвался газ, пока не разрешают вернуться в свои квартиры из соображений безопасности

Первый Ярославскийвчера в 16:59

Во время взрыва газа в доме пострадал 18-летний ярославец: информация о его состоянии

Новости Ярославля 76.ruвчера в 18:22
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Что изменится в российских законах в декабре 2019 года

Закон, касающийся обязательной маркировки, вступил в силу 1 января 2019 года. Первыми под маркировку попали табачная продукция и обувь.
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Общество

Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги

С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Московский Комсомолец 29 ноября в 09:44
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Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом

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Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
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На Ямале при пожаре в частном доме погибла семилетняя девочка

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Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены

Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Uznayvse.ru вчера в 08:19
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КХЛ дисквалифицировала Свитова, Паре и Петрова

Защитник "Сочи" Алексей Петров дисквалифицирован на один матч за колющий удар клюшкой в матче с казанским "Ак Барсом" (1:0) и подвергнут денежному штрафу.
РИА Новости 01:39
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Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
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Фильм «Ржев» первыми увидели ветераны и жители Тверской области

Картину первыми увидели ветераны Великой Отечественной войны, жители города, который в военные годы мужественно противостоял немецко-фашистским захватчикам.
Tverlife 28 ноября в 02:50
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Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком

Гол на свой счет записал Ти Джей Оши. На 29-й минуте шайба россиянина Александра Овечкина вывела «Кэпиталс» вперед.
Lenta.ru 02:15
Шоу-бизнес

Раскрыт секрет устойчивого успеха дочери Навки на соревнованиях

Дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова делает успехи в фигурном катании.
Дни.ру 29 ноября в 13:39
Происшествия

Видео перестрелки в кафе в Карачаево-Черкесии появилось в сети

В интернете появилась запись с камер видеонаблюдения в кафе города Черкасска Карачаево-Черкесской Республики, где мужчина открыл огонь из травматического пистолета по девушке.
Газета.Ru 00:41
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Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 17:30
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК 29 ноября в 08:12
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своей болезни

Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:10
Общество

Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Вести.Ru 29 ноября в 11:00
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Ученые выяснили, что жирная пища смертельно опасна для мужчин

ТАСС Наука вчера в 15:01
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Владимир Быстров: «Допускаю, что «Спартак» может испугаться Дзюбу и компанию еще до матча»
Спорт-Экспресс вчера в 23:20
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС вчера в 13:20
Политика

МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру

"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
РБК 00:20
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В правительстве рекомендовали просчитать влияние законопроекта на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и оценить необходимость увеличения размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками в этот фонд.
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Китайские СМИ считают, что США ошиблись, запретив продавать России «Мистрали»

Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему США проиграли, когда запретили Франции продавать России вертолетоносцы «Мистраль».
ПолитРоссия 29 ноября в 14:57
Общество

Диетолог рассказала, кому опасно есть красную икру

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому следует исключить красную икру из своего рациона. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 09:42
Происшествия

Моряки Тихоокеанского флота спасли двух рыбаков в Японском море

Газета.Ru вчера в 23:27
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Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара

Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
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В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5

В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
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Происшествия

Самолёт с российскими туристами вылетел с Хайнаня в Казань

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Армия и оружие

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Руководитель Украинского военного центра Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским малым бронированным артиллерийским катером (МБАК) «Гюрза-М».
Lenta.ru 00:54
Общество

Косметолог предупредила о последствиях процедуры «губы дьявола»

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Известия вчера в 09:49
Наука

Учёные назвали профессию самых здоровых и живучих российских мужчин

Проанализировав смертность от определённых причин, учёные пришли к выводу, что имеющие опыт полётов космонавты в целом меньше рискуют умереть от травм и различных заболеваний, чем среднестатистический российский мужчина, передаёт РИА Новости.
News.ru вчера в 21:03
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