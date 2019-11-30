Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Ярославле произошёл хлопок газа в жилом доме

Хлопок газовоздушной смеси произошёл в жилом доме в Ярославле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона. «В доме номер 41 на улице Панина на третьем этаже жилого дома произошёл хлопок газовоздушной смеси», — сказал собеседник.
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Взрыв газа в жилом доме в Ярославле: что известно к этому часу

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В Ярославле эвакуированные после хлопка газа жильцы вернулись домой

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Во время взрыва газа в доме пострадал 18-летний ярославец: информация о его состоянии

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Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле

Интерфаксвчера в 15:20

Из жилого дома в Ярославле, где взорвался газ, эвакуировано 314 человек

ЯрNewsвчера в 16:53
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Mi Band 4 NFC, Redmi 8A, Mi Notebook Pro 15,6, Mi TV 4A подешевели

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Происшествия

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Определился последний соперник России по группе на Евро-2020

Сборная Финляндии стала третьим соперником команды России по группе В на чемпионате Европы по футболу 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 13:07
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