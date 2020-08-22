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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

В СКР назвали основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле

СКР рассматривает утечку газа как основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. По данным следствия, взрыв произошел в тот момент, когда одна из жительниц дома вошла в свою квартиру на четвертом этаже.В источнике
С чего всё началось
«В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвёртого этажа», — сообщили
 в пресс-службе.
RT на русском04:43
Подробнее о событии
КП - Ярославль

Следователи рассматривают несколько причин взрыва в доме в Ярославле

КП - Ярославль05:03
ТАСС

СК назвал основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле

ТАСС04:15
RT на русском

Следствие назвало основную версию взрыва в доме в Ярославле

RT на русском04:43
Ярославский регион. Северный край

СК: утечка газа – основная версия взрыва в жилом доме на улице Батова в Ярославле

Ярославский регион. Северный край04:38
Первый Ярославский

Появилась версия причины взрыва газа на улице Батова

Первый Ярославский04:37
РИА Новости

В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле

РИА Новости04:45
Эхо Москвы

Следственный комитет считает утечку газа основной версией после взрыва в жилом доме в Ярославле

Эхо Москвы04:33

Лукашенко поручил МВД и КГБ обеспечить порядок в Гродненской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне продолжающихся акций протеста поручил МВД и КГБ в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и городов Гродненской области.
РИА Новости08:54
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Врачи разрешили транспортировать Навального на лечение за рубеж

Как сообщает РИА Новости, в связи с тем, что бригада немецких медиков, прибывшая самолетом в Омск, признала его транспортабельным, а также идя навстречу настоятельным просьбам родных Алексея Навального, врачи не стали возражать против транспортировки общественного деятеля в Германию.
Территория новостейвчера в 12:20
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Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.
RT на русском05:28
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Омские врачи предложили помощь немецкой клинике в лечении Навального

Лайнер Bombardier Challenger 604 приземлился в Берлине 22 августа в 8.45 по местному времени, после чего Навального в сопровождении машин отправили в клинику Charite для дальнейшего лечения.
Общественная служба новостей10:05
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Jeep показал новые изображения возрожденного Wagoneer

До сих пор Jeep демонстрировал только кнопку запуска / остановки двигателя с некоторыми элементами управления информационно-развлекательной системой на заднем плане, а также эмблему американского флага рядом с надписью Wagoneer.
32CARS.ru06:27