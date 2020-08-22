В СКР назвали основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле

Национальная служба новостей 1 26

СКР рассматривает утечку газа как основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. По данным следствия, взрыв произошел в тот момент, когда одна из жительниц дома вошла в свою квартиру на четвертом этаже.