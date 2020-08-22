В СКР назвали основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле
СКР рассматривает утечку газа как основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. По данным следствия, взрыв произошел в тот момент, когда одна из жительниц дома вошла в свою квартиру на четвертом этаже.В источнике
С чего всё началось
«В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвёртого этажа», — сообщили
в пресс-службе.
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СК: утечка газа – основная версия взрыва в жилом доме на улице Батова в Ярославле
Ярославский регион. Северный край04:38