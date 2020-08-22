В Ярославле трое человек погибли в результате взрыва в 10-этажном доме
Основная версия следователей — произошла утечка бытового газа. Вечером 21 августа в Ярославле на ул. Батова произошел взрыв 10-этажном доме. В результате ЧП обвалилось несколько этажей здания, погибли трое человек, еще четверо пострадали.В источнике
С чего всё началось
«В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвёртого этажа», — сообщили
в пресс-службе.
Подробнее о событии