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Properm.ru
Properm.ru

В Ярославле трое человек погибли в результате взрыва в 10-этажном доме

Основная версия следователей — произошла утечка бытового газа. Вечером 21 августа в Ярославле на ул. Батова произошел взрыв 10-этажном доме. В результате ЧП обвалилось несколько этажей здания, погибли трое человек, еще четверо пострадали.В источнике
С чего всё началось
«В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвёртого этажа», — сообщили
 в пресс-службе.
RT на русском04:43
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Экономика сегодня

Следком Ярославской области назвал основную версию взрыва в жилом доме

Экономика сегодня10:26
ТАСС

СК назвал основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле

ТАСС04:15
РБК

СК назвал утечку газа основной версией взрыва в Ярославле

РБК06:54
РИА Новости

В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле

РИА Новости04:45
Первый Ярославский

Появилась версия причины взрыва газа на улице Батова

Первый Ярославский04:37
Народные новости

СК рассматривает в качестве ключевой версии взрыва в Ярославе утечку газа

Народные новости10:24
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СК назвал основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле

Известия04:16

«Символ» белорусской оппозиции встретится с замгоссекретаря США

Встречу одного из символов белорусской оппозиции Тихановской с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом подтвердил источник в штабе лидера оппозиции, 22 августа сообщает «Интерфакс».
«Символ» белорусской оппозиции встретится с замгоссекретаря США
ИА Красная Весна13:55

Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса

Центр имени Гамалеи разработал инструкцию по применению российской вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V». Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса
Страна Советов on-lineвчера в 11:30
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На космодром Байконур доставлен орбитальный модуль «Наука» для МКС

Москва, 19 августа 2020, 17:57 — REGNUM На космодром Байконур благополучно доставлен многофункциональный космический лабораторный модуль «Наука», предназначенный для российского сегмента МКС, сообщает 19 августа пресс-служба «Роскосмоса».
REGNUM19 августа в 10:57
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Врачи немецкой клиники Charite начали обследование Алексея Навального

Медицинский борт прилетел в Омск за Алексеем Навальным еще сутки назад, однако омские врачи вначале отказывались отпустить политика в Германию, ссылаясь на его нестабильное состояние и возможные риски при полете.
KM.ru07:02
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