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Properm.ru
Properm.ru

В Ярославле трое человек погибли в результате взрыва в 10-этажном доме

Основная версия следователей — произошла утечка бытового газа. Вечером 21 августа в Ярославле на ул. Батова произошел взрыв 10-этажном доме. В результате ЧП обвалилось несколько этажей здания, погибли трое человек, еще четверо пострадали.В источнике
С чего всё началось
«В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвёртого этажа», — сообщили
 в пресс-службе.
RT на русском04:43
Подробнее о событии
ТАСС

СК назвал основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле

ТАСС04:15
РИА Новости

В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле

РИА Новости04:45
RT на русском

Следствие назвало основную версию взрыва в доме в Ярославле

RT на русском04:43
Ярославский регион. Северный край

СК: утечка газа – основная версия взрыва в жилом доме на улице Батова в Ярославле

Ярославский регион. Северный край04:38
Первый Ярославский

Появилась версия причины взрыва газа на улице Батова

Первый Ярославский04:37
КП - Ярославль

Следователи рассматривают несколько причин взрыва в доме в Ярославле

КП - Ярославль05:03
Эхо Москвы

Следственный комитет считает утечку газа основной версией после взрыва в жилом доме в Ярославле

Эхо Москвы04:33

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала
РБК22:45
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Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.
RT на русском05:28
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Bild: самолет с Навальным тайно посадили в аэропорту «Тегель»

Bild: самолет с Навальным тайно посадили в аэропорту "Тегель" Медицинский самолет, доставивший Алексея Навального из Омска в Берлин, должен был приземлиться в аэропорту "Шенефельд", о чем свидетельствовали открытые данные авиатрекеров, однако это была умышленная дезинформация, пишет Bild.
Медиазона07:45
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