В 2018 году было возбуждено несколько уголовных дел после появления в СМИ видео жестокого избиения заключённого Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии №1. В рамках уголовного дела изначально были арестованы 12 человек.

В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии

Происшествия Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.

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