Происшествия
RT на русскомВ Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии
В 2018 году было возбуждено несколько уголовных дел после появления в СМИ видео жестокого избиения заключённого Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии №1. В рамках уголовного дела изначально были арестованы 12 человек.
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Мучитель встретился с жертвой: в Ярославле начался суд над замначальника пыточной колонии
Новости Ярославля 76.ru03:40
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