Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии

В 2018 году было возбуждено несколько уголовных дел после появления в СМИ видео жестокого избиения заключённого Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии №1. В рамках уголовного дела изначально были арестованы 12 человек.
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Один из фигурантов дела об избиении в ярославской колонии услышал приговор

Первый Ярославский03:45

Оглашен первый приговор по делу о пытках над заключенным Макаровым в ярославской колонии

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Сознавшийся в пытках заключенных сотрудник ярославской колонии получил четыре года лишения свободы

Новая газета02:43

В Ярославле оглашен первый приговор сотруднику ИК-1

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ТАСС02:50

Бывшего сотрудника ИК-1 Сергея Ефремова приговорили к четырём годам колонии общего режима

Ярновости02:43

Мучитель встретился с жертвой: в Ярославле начался суд над замначальника пыточной колонии

Новости Ярославля 76.ru03:40
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