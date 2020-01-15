Заволжский районный суд Ярославля в среду приговорил заместителя начальника оперативного отдела колонии №1 Сергея Ефремова по делу об избиении осужденного Евгения Макарова к лишению свободы на четыре года, передал корреспондент "Интерфакса".

с чего всё началось

В Ярославле Заволжский районный суд вынес первый приговор по делу об избиении сотрудниками ФСИН осужденного Евгения Макарова в исправительной колонии №1 летом 2018 года.

Вынесен первый приговор по делу о пытках в ярославской колонии

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