Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии

Заволжский суд Ярославля приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего заместителя начальника оперативного отдела ярославской исправительной колонии № 1 Сергея Ефремова.
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Первый фигурант дела о побоях в ярославской колонии осужден на 4 года

Заволжский районный суд Ярославля в среду приговорил заместителя начальника оперативного отдела колонии №1 Сергея Ефремова по делу об избиении осужденного Евгения Макарова к лишению свободы на четыре года, передал корреспондент "Интерфакса".
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