Происшествия
Российская газетаВ Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии
Заволжский суд Ярославля приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего заместителя начальника оперативного отдела ярославской исправительной колонии № 1 Сергея Ефремова.
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с чего всё началось
Заволжский районный суд Ярославля в среду приговорил заместителя начальника оперативного отдела колонии №1 Сергея Ефремова по делу об избиении осужденного Евгения Макарова к лишению свободы на четыре года, передал корреспондент "Интерфакса".Интерфакс02:53
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Начали сажать истязателей: в Ярославле вынесли приговор сотруднику колонии, где практиковали пытки
Новости Ярославля 76.ru02:51
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