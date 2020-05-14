Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПервые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника

Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров. По его словам, позавчера ведомство направило в Казначейство оформленные и проверенные заявления бизнеса на эту субсидию.
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Сделали решающий штат

Российская газета11:30

ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников

Вести.Ruвчера в 06:55

Даниил Егоров: Выплаты по субсидии уже получили 44 тыс. индивидуальных предпринимателей

Агентство Москва04:45

Антикризисные меры в России: как и какую поддержку получит бизнес

REGNUMвчера в 16:16

По данным ФНС, субсидии в один МРОТ на сотрудника уже получили 44 тыс. ИП

Финмаркет07:12

Субсидии на зарплаты малому бизнесу пообещали перечислить с 13-14 мая

Интерфаксвчера в 06:44

Как идет процесс получения субсидии в виде одного МРОТ на сотрудника?

BFM.ruвчера в 04:34
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК вчера в 03:46
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Энергетика

Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям

Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании.
Вести.Ru 02:49
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Биатлон

У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах

Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».
НТВ 11:48
Общество

Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
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Шоу-бизнес

Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами

Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами.
Территория новостей 13:00
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Общество

Рособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ

В настоящее время рассматривается начало основного периода сдачи ЕГЭ с 19 июня и позже, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Rambler News Service 09:12
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Здоровье

На Кубани работает горячая линия по стимулирующим выплатам медикам

Сколько получит медперсонал за работу с больными COVID-19, «КИ» писали ранее. Медики должны получить все выплаты до 15 мая.
Краснодарские известия вчера в 05:12
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Общество

Названы последствия отказа от карантина Швеции

Озвучены последствия отказа от карантина из пандемии в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:16
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Футбол

Сёмин пояснил решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин оценил решение совета директоров клуба отказаться от продления контракта с ним.
Комсомольская правда 10:50
Наука

Найдено эффективное лекарство от коронавируса

Биохимики и вирусологи Университета Гете и Франкфуртской университетской больницы нашли препараты, которые замедляют и останавливают размножение вируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 11:21
Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
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Наука

В Бельгии и Пакистане обнаружены окаменелости «саблезубых» анчоусов

В Королевском институте естественных наук Брюсселя хранятся окаменелости древних «саблезубых» анчоусов, обнаруженные учёными в Бельгии и Пакистане.
Дни24 05:00
Происшествия

Мигранты из Узбекистана устроили пикет у консульства в Петербурге

Известия вчера в 08:31
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Здоровье

Более 300 тысяч человек скончалось от коронавируса в мире

Как уточняется, число жертв составило 300 074. При этом всего зафиксировано более 4,4 миллиона человек, выздоровели почти 1,6 миллиона.
Вечерняя Москва 14:05
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Шоу-бизнес

Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
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Политика

Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru 04:25
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Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы

Московский Комсомолец 11:52
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Армия и оружие

Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли, в ходе которого обсуждались меры противодействия распространению коронавируса, сообщает Минобороны РФ.
РИА Новости 13:03
Общество

Министр просвещения разъяснил ситуацию с числом предметов ЕГЭ

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что те, кто планирует поступать в высшие учебные заведения, смогут сдавать столько предметов в рамках Единого государственного экзамена, сколько им нужно для поступления.
RT на русском вчера в 16:22
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Экономика

Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК 08:03
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Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
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Транспорт

Власти Москвы отменили штрафы за ошибки в номере машины в пропусках

Столичные власти отменят штрафы москвичам, которые по ошибке привязали неверный номер автомобиля к цифровому пропуску.
РБК 12:21
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Общество

Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток

Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
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Общество

Абдулманап Нурмагомедов вышел из комы

АиФ Дагестан 12:50
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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
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Игры

Epic Games представила движок нового поколения Unreal Engine 5

Буквально на днях компания Epic Games впервые представила Unreal Engine 5. Вместе с этим также был опубликован промо-ролик, показывающий основные технические возможности нового игрового движка.
ITZine.ru 09:11
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СК возбудил дело из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам размещения портретов нацистских деятелей на портале «Бессмертного полка».
Повестка дня 06:29
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Здоровье

«Единая Россия» собрала 402 млн рублей на помощь в пандемию

Москва, 14 мая 2020, 17:59 — REGNUM «Единая Россия» собрала 402 млн рублей в виде членских взносов и благотворительных пожертвований.
REGNUM 10:59
Экономика

Основатель Alibaba перестал быть богатейшим человеком в Китае

Основатель Alibaba Джек Ма уступил первую строчку рейтинга богатейших китайских миллиардеров владельцу крупнейшего дистрибутора онлайн-игр Tencent Ма Хуатэну, пишет Forbes USA.
Ведомости 11:46
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