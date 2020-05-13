Экономика
Российская газетаБизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам
Первые 77 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей до конца недели получат государственную субсидию на выплату заработной платы своим сотрудникам. Всего в этих компаниях работают 1 619 000 человек. Об этом журналистам рассказали в ФНС России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников
Вести.Ruвчера в 06:55
Глава ФНС: МСП начнут получать субсидии 1 МРОТ на сотрудника 13-14 мая
Интерфакс - Россиявчера в 07:39
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
Футбол
Леонид Слуцкий выступил против возобновления российского чемпионата
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил против возобновления РПЛ.
Казанские ведомости 04:37
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов в рамках проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском вчера в 13:28
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о гибели двух малолетних братьев на Чукотке
На Чукотке возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего и семилетнего мальчика из поселка Беринговский.
Интерфакс 01:57
Общество
Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ
Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 22:17
Технологии
Для Windows бесплатно раздают альтернативу Microsoft Office
В онлайн-магазине Microsoft Store началась бесплатная раздача офисного пакета Ultra Office.
Российская газета 12 мая в 10:00
Здоровье
Биолог объяснила неоднозначность статистики по коронавирусу
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова обратила внимание на то, что медицинская статистика по новой коронавирусной инфекции зависит от населения государства, структуры инфицирования и еще будет пересматриваться.
Журналистская правда 04:54
Общество
Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей
В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 вчера в 13:50
Общество
В России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости
В России задумали выдавать иностранным предпринимателям вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости.
Lenta.ru вчера в 22:47
Общество
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru 04:07
Здоровье
В России выявили новые клинические проявления коронавирусной инфекции
Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
Общество
Россиян сочли неспособными оценить качество воздуха
Россиян сочли неспособными оценить качество воздуха: Росприроднадзор предложил исключить мнение граждан при оценке этого показателя в крупных промышленных центрах в рамках национального проекта «Экология».
Lenta.ru 04:43
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Армия и оружие
В США рассказали об опасности российских систем РЭБ
Дни24 вчера в 06:10
Наука
Инъекция стволовых клеток в мозг затормозила болезнь Паркинсона
Пациенту с болезнью Паркинсона впервые пересадили нейроны, полученные из его собственных клеток кожи.
N+1 вчера в 17:00
Общество
В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек
За два дня в Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.
РБК 03:17
Общество
Роспотребнадзор дал школам и баням рекомендации о снятии ограничений
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по соблюдению безопасности при поэтапном снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
РБК вчера в 14:46
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 96 случаев заражения коронавирусом
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае режим карантина по коронавирусу был продлен до 23 мая.
Кубань 24 вчера в 03:36
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
Общество
Названы последствия отказа Швеции от карантина
Кинопродюсер и бизнесмен Сэм Клебанов предположил, что Швеция, отказавшаяся вводить карантин из-за коронавируса, может стать примером для других стран.
Рамблер вчера в 11:51
Здоровье
О заражении коронавирусом может рассказать кожа
Странными кожными высыпаниями у пациентов с коронавирусом обеспокоены врачи. При этом у людей проявляются различные виды сыпи.
Live24 04:18
Общество
В США мясо оказалось недоступным для простых американцев
В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых.
Lenta.ru 00:33
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V
RuNews24.ru 02:01
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
Общество
Более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных заразились коронавирусом
Более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных заразились коронавирусом.
ТАСС 02:43
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Общество
МВД опровергло данные о росте домашнего насилия в период самоизоляции
Утверждения о росте домашнего насилия в России в период всеобщей самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции не имеют объективных подтверждений.
News.ru 03:30
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции
Экономика сегодня вчера в 02:26