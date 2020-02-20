Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Транспортная прокуратура проводит проверку после жесткой посадки вертолета под Ярославлем

ТАСС12:33

За штурвалом жестко севшего вертолета был блогер-«оружейный барон»

РЕН ТВ08:09

Под Ярославлем вертолет при взлете задел линию электропередачи

РБК09:05

Вертолет задел электропровода при посадке под Ярославлем

Интерфакс08:45

Вертолет задел провода при посадке под Ярославлем, есть пострадавшие

Газета.Ru08:18

Пилот упавшего под Ярославлем частного вертолета получил травму ноги

РИА Новости10:15

Появились фото с места крушения вертолета под Ярославлем

Российская газета10:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Общество

Путин пообщался с людьми в Санкт-Петербурге

Lenta.ru вчера в 06:45
Политика

Премьер Украины вылетел к протестующим против эвакуированных из Китая

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что вылетает в Полтавскую область, жители которой протестуют против того, чтобы там находились на карантине 73 эвакуированных из Китая гражданина.
Известия 12:41
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
RT на русском 09:16
Политика

В Крыму оценили призыв Великобритании вернуть полуостров Украине

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал "информационным вбросом" призыв к России посла Великобритании на Украине прекратить "незаконный контроль" над Крымом.
РИА Новости 08:03
Общество

Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»

Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
РИА Новости 06:39
Экономика

Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной

Страховые взносы, которые платит сейчас работодатель в России за каждого сотрудника, слишком высоки, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ 11:57
Армия и оружие

Минобороны: Турция не призывает США вмешиваться в ситуацию в Идлибе

Турция не призывает США к прямому военному вмешательству в ситуацию в сирийском Идлибе, однако Вашингтон может направить в Турцию зенитно-ракетные комплексы Patriot.
РЕН ТВ 13:55
Общество

Подо Львовом в больнице запели гимн, узнав, что к ним не едут из Уханя

РЕН ТВ 10:59
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини

«Отдохнувшая и заряженная», — подписала снимок знаменитость. Поклонники восхитились спортивной фигурой Дженнифер Лопес.
RuNews24.ru 17 февраля в 06:12
Армия и оружие

Минобороны России планирует закупить несколько десятков Су-34

Piter.tv вчера в 04:12
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Происшествия

Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru 12:43
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл 31 марта выйдут из королевской семьи

31 марта состоится официальный выход пары из королевской семьи. До этого герцог и герцогиня Сассекские посетят ряд мероприятий.
RuNews24.ru 06:04
Шоу-бизнес

Ксения Собчак вышла в свет в прозрачном бюстгальтере

Телеведущая Ксения Собчак вышла в свет в откровенном наряде. Фотография появилась на сайте издания «Сплетник».
Lenta.ru 06:26
Авто

Toyota разработает преемников Mark X и Crown вместе с Mazda

По сведениям веб-портала BestCarWeb, Mazda планирует создать как заднеприводную платформу, так и силовые агрегаты, как отмечает источник, речь идёт и о бензиновой рядной «шестёрке», и о дизельном моторе.
CarsWeek.ru 18 февраля в 07:41
Политика

МИД России обозначил условия для новой встречи в «нормандском формате»

Ранее президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону обсудили условия следующей встречи в формате «нормандской четвёрки».
REGNUM 13:11
Шоу-бизнес

Максим Галкин похвастался успехами детей на лыжах

Двойняшки певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина Гарри и Лиза успешно осваивают горные лыжи.
iReactor 17 февраля в 18:50
Политика

Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы

Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
RT на русском 12:44
Теннис

Чешка Плишкова сыграет в четвертьфинале турнира в Дубае

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал турнира в Дубае.
Газета.Ru вчера в 07:05
Интернет

Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

Astera вчера в 12:03
Культура

Режиссер «Карточного домика» снимет сериал про Октябрьскую революцию

Истории про Пеккалу переведены на 22 языка, по всему миру продано более миллиона книг.
РИА Новости 13:09
Общество

Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки

Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.
РИА Новости 13:34
Авто

Планы Toyota: Land Cruiser подешевеет, а Corolla станет кроссовером

Что касается одной из самых популярных в мире моделей Toyota Corolla, то её ждут кардинальные обновления – она впервые в истории бренда станет кроссовером.
Letnews.ru 04:56
Биатлон

Резцова прокомментировала возможную смену гражданства дочери

РИА Новости 11:59
Хоккей

Пять голов Буре в ворота Финляндии. Исторический полуфинал России на Олимпиаде в Нагано-98

Россияне в полуфинале обыграли Финляндию со счетом 7:4. Буре забросил пять шайб.
Спорт-Экспресс 01:45
Биатлон

Губерниев призвал Касперовича рассказать, кто кормил Логинова допингом

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев призвал Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова, рассказать о том, как к биатлонисту попали запрещённые вещества.
Metaratings 08:54
Футбол

Брюгге — Манчестер Юнайтед 1:1 (2-й тайм)

В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Объявлены стартовые обоймы команд на эту встречу.
LiveSport.ru 12:22
Футбол

«Шахтер» объявил состав на матч с «Бенфикой»

В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» примет «Бенфику». Поединок состоится 20 февраля в 20:55 по мск.
LiveSport.ru 12:46
Автоспорт

Хорнер рассказал о ночной смене механиков Red Bull

Руководитель Red Bull, в частности, рассказал, что по ходу трех тестовых дней механики коллектива работают в две смены.
Motorsport.com Россия вчера в 13:07
Происшествия

Пропавшие в Чечне трое уроженцев Дагестана объявлены в розыск

Газета.Ru 06:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное