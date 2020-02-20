Происшествия
РИА НовостиВ Ярославской области при падении вертолета пострадал человек
Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Общество
Путин пообщался с людьми в Санкт-Петербурге
Политика
Премьер Украины вылетел к протестующим против эвакуированных из Китая
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что вылетает в Полтавскую область, жители которой протестуют против того, чтобы там находились на карантине 73 эвакуированных из Китая гражданина.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
Политика
В Крыму оценили призыв Великобритании вернуть полуостров Украине
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал "информационным вбросом" призыв к России посла Великобритании на Украине прекратить "незаконный контроль" над Крымом.
Общество
Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»
Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
Экономика
Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной
Страховые взносы, которые платит сейчас работодатель в России за каждого сотрудника, слишком высоки, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.
Армия и оружие
Минобороны: Турция не призывает США вмешиваться в ситуацию в Идлибе
Турция не призывает США к прямому военному вмешательству в ситуацию в сирийском Идлибе, однако Вашингтон может направить в Турцию зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини
«Отдохнувшая и заряженная», — подписала снимок знаменитость. Поклонники восхитились спортивной фигурой Дженнифер Лопес.
Армия и оружие
Минобороны России планирует закупить несколько десятков Су-34
Происшествия
Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess
Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Происшествия
Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл 31 марта выйдут из королевской семьи
31 марта состоится официальный выход пары из королевской семьи. До этого герцог и герцогиня Сассекские посетят ряд мероприятий.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вышла в свет в прозрачном бюстгальтере
Телеведущая Ксения Собчак вышла в свет в откровенном наряде. Фотография появилась на сайте издания «Сплетник».
Авто
Toyota разработает преемников Mark X и Crown вместе с Mazda
По сведениям веб-портала BestCarWeb, Mazda планирует создать как заднеприводную платформу, так и силовые агрегаты, как отмечает источник, речь идёт и о бензиновой рядной «шестёрке», и о дизельном моторе.
Политика
МИД России обозначил условия для новой встречи в «нормандском формате»
Ранее президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону обсудили условия следующей встречи в формате «нормандской четвёрки».
Шоу-бизнес
Максим Галкин похвастался успехами детей на лыжах
Двойняшки певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина Гарри и Лиза успешно осваивают горные лыжи.
Политика
Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы
Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
Теннис
Чешка Плишкова сыграет в четвертьфинале турнира в Дубае
Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал турнира в Дубае.
Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
Культура
Режиссер «Карточного домика» снимет сериал про Октябрьскую революцию
Истории про Пеккалу переведены на 22 языка, по всему миру продано более миллиона книг.
Общество
Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.
Авто
Планы Toyota: Land Cruiser подешевеет, а Corolla станет кроссовером
Что касается одной из самых популярных в мире моделей Toyota Corolla, то её ждут кардинальные обновления – она впервые в истории бренда станет кроссовером.
Биатлон
Резцова прокомментировала возможную смену гражданства дочери
Хоккей
Пять голов Буре в ворота Финляндии. Исторический полуфинал России на Олимпиаде в Нагано-98
Россияне в полуфинале обыграли Финляндию со счетом 7:4. Буре забросил пять шайб.
Биатлон
Губерниев призвал Касперовича рассказать, кто кормил Логинова допингом
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев призвал Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова, рассказать о том, как к биатлонисту попали запрещённые вещества.
Футбол
Брюгге — Манчестер Юнайтед 1:1 (2-й тайм)
В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Объявлены стартовые обоймы команд на эту встречу.
Футбол
«Шахтер» объявил состав на матч с «Бенфикой»
В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» примет «Бенфику». Поединок состоится 20 февраля в 20:55 по мск.
Автоспорт
Хорнер рассказал о ночной смене механиков Red Bull
Руководитель Red Bull, в частности, рассказал, что по ходу трех тестовых дней механики коллектива работают в две смены.