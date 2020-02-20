Происшествия
РИА НовостиВ Ярославской области при падении вертолета пострадал человек
Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Здоровье
Будущее детей оказалось под вопросом
Оказалось, что в тех странах, где детям живется очень хорошо, поскольку экономика там высокоразвитая и медицинское обслуживание качественное, уровень вредных выбросов зашкаливает.
Происшествия
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Петропавловск".
Происшествия
Десять человек пострадали в столкновениях у санатория под Полтавой
Десять человек пострадали в результате столкновений при попытке заселить эвакуированных из Китая в санаторий в Полтавской области, сообщили в Национальной полиции Украины.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери в шоу «Голос»
По мнению певицы, во всем виновата несовершенная система голосования за участников шоу, по которой один человек имел право отдать свой голос 20 раз.
Политика
NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа
По данным собеседников издания, на прошлой неделе высокопоставленный сотрудник службы безопасности на выборах Шелби Пирсон в ходе брифинга сообщил законодателям, что разведывательное сообщество считает, что Россия уже предпринимает шаги по вмешательству в выборы 2020 года с целью помочь президенту Трампу выиграть.
Кино
В Москве прошла премьера фильма «Калашников»
Премьерный показ фильма, посвященного легендарному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, прошел в киноцентре "Октябрь" во вторник.
Экономика
Названы регионы, в которых в 2020 году больше всего вырастет зарплата
Реальная зарплата в России в 2020 году поднимется на 2,5% - это чуть больше, чем в 2019 году, когда реальная заработная плата выросла на 2,4%.
Авто
Станет ли палладий новым золотом
Станет ли палладий новым золотом Палладий за последние три года подорожал почти в четыре раза, превратившись из побочного продукта в ходе добычи платины в основной источник выручки крупнейших компаний отрасли, в том числе ГМК «Норильский никель».
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
Политика
Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьер-министра
Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что рассматривал кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России после рассмотрения четырех предыдущих предложенных кандидатур.
Футбол
Лодыгин стал вратарем тульского «Арсенала»
Сообщается, что контракт подписан на шесть месяцев. ☄🤟🏻👍🏻Юрий Лодыгин — вратарь «Арсенала» Контракт с 29-летним футболистом подписан до окончания текущего сезона.
Общество
Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл дома «РБ Лейпциг» в плей-офф Лиги чемпионов
В первом матче 1/8 лондонцы проиграли на своем поле "РБ Лейпциг" - 0:1.
Футбол
«Барселона» сегодня объявит о переходе Брайтвайта из «Леганеса»
«Барселона» сегодня, 19 февраля, объявит о переходе нападающего «Леганеса» Мартина Брайтвайта, сообщает Mundo Deportivo.
Футбол
«Шахтер» обыграл «Бенфику» в первом матче плей-офф Лиги Европы
Поединок 1\16 финала турнира состоялся в Харькове и завершился победой хозяев со счетом 2:1.«Шахтер» открыл счет в матче на 22-й минуте после гола Марлоса.
Общество
Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб
Космос
Новые секреты от самого далекого объекта, исследованного землянами
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Политика
Запрет переговоров о передаче территорий РФ впишут в Конституцию
В российскую Конституцию внесут поправку о запрете переговоров о передаче территорий России.
Армия и оружие
Турция запросила у США Patriot для борьбы с Россией
Турция запросила у США комплексы Patriot, сообщает Bloomberg. Анкара хочет прикрыть свои войска в Идлибе от сирийских войск и России.
Общество
Евкуров письменно поручился за замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова
Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров поручился за замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова, обвиняемого в мошенничестве, передает ТАСС.
Происшествия
Бывший полицейский признался в подбросе наркотиков Голунову
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов, арестованный по обвинению в фальсификации улик по делу журналиста Ивана Голунова, признался, что подбросил ему наркотики.
Происшествия
У сбежавшей из больницы пациентки в Петербурге не выявили коронавирус
Как отмечали в Роспотребнадзоре, кроме Рыбаковой, медучреждение также покинули еще трое пациентов, в том числе и другая жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, против которой главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга также подала иск о принудительной госпитализации.
Здоровье
Вкус или польза? Врач рассказал об уникальных свойствах гречки
Как именно гречка очищает ваш организм от шлаков и токсинов, объяснил в интервью радио Sputnik врач-диетолог Андрей Бобровский.
Здоровье
Россиянам разрешили пить энергетики
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на радио Sputnik, как считает диетолог и специалист по пищевой зависимости Иван Алименко, информацию о тяжких последствиях для любителей энергетиков распространяют, по большей части, «конкурирующие фирмы».
Общество
Минпромторг предложил повысить налог на старые автомобили
Министерство промышленности и торговли предлагает повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже.