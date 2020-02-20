Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Транспортная прокуратура проводит проверку после жесткой посадки вертолета под Ярославлем

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Появились фото с места крушения вертолета под Ярославлем

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Вертолет задел провода при посадке под Ярославлем, есть пострадавшие

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Под Ярославлем вертолет при взлете задел линию электропередачи

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За штурвалом жестко севшего вертолета был блогер-«оружейный барон»

РЕН ТВ08:09
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Армия и оружие

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RT на русском 14:19
Общество

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
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Происшествия

10 человек пострадали в стычках из-за эвакуированных из КНР украинцев

РЕН ТВ 15:25
Политика

Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе

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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Экономика

Силуанов заявил о запредельной налоговой нагрузке на труд в России

Силуанов сказал, что налог на труд в России выше, чем налоги на капитал.
RT на русском 09:20
Политика

Путин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ

Президенту Владимиру Путину пришлось прервать речь на коллегии Федеральной службы безопасности из-за технических неполадок с микрофоном.
РИА Новости 07:10
Происшествия

Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru 12:43
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Интерфакс 05:20
Общество

Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

Коммерсантъ 10:45
Общество

Запуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией

Газета.Ru 13:04
Кино

Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

Народные новости 15:25
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Общество

Путин ответил на вопрос, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц

Ведомости вчера в 07:18
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Армия и оружие

Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 09:48
Общество

Пять генералов вступились за замглавы Генштаба Арсланова

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и еще четыре действующих генерала вступились за замначальника Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, арестованного по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей.
РИА Новости 08:31
Общество

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».
Солидарность 04:48
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

Lenta.ru 09:03
Футбол

«Шахтер» обыграл «Бенфику» на своем поле в матче Лиги Европы

На 62-й минуте игроки «Бенфики» забили ответный гол, однако он был отмене, а арбитр поставил пенальти за нарушение правил со стороны Кривцова.
RuNews24.ru 15:01
Шоу-бизнес

Супруга Джигана Оксана Самойлова показала новорожденного сына

Снимок был опубликован в Instagram. Самойлова вместе со своим мужем Джиганом на фотографии держат на руках сына.
iReactor вчера в 00:12
Хоккей

«Спартак» обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

РИА Новости 14:18
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный напугал поклонников своим видом

ToDay News Ufa 18 февраля в 11:49
Общество

Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб

РИА Новости 10:57
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 09:26
Биатлон

Слепцова ответила на высказывания Самуэльссона о её виновности

Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова прокомментировала слова шведа Себастьяна Самуэльссона о её виновности в нарушении антидопинговых правил.
RT на русском 10:13
Происшествия

Стали известны результаты анализа у сбежавшей в Петербурге пациентки

Всего из больницы имени Боткина самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус.
RT на русском 15:55
Единоборства

Кадыров в соцсетях рассказал о тренировке с Александром Емельяненко

Как сообщается на сайте «Экономика сегодня», Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о тренировке с Александром Емельяненко.
Лезги газет вчера в 22:26
Биатлон

Норвегия выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону

Победой сборной Норвегии завершились соревнования в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону, проходящем в Италии.
Российская газета 10:32
Общество

Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов

Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 года ст. 54.1 Налогового кодекса преувеличены, считает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
РБК 07:36
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