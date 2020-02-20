Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Вертолет задел электропровода при посадке под Ярославлем

Интерфаксвчера в 08:45

Появились фото с места крушения вертолета под Ярославлем

Российская газетавчера в 10:20

Под Ярославлем вертолет при взлете задел линию электропередачи

РБКвчера в 09:05

Транспортная прокуратура проводит проверку после жесткой посадки вертолета под Ярославлем

ТАССвчера в 12:33

Вертолет задел провода при посадке под Ярославлем, есть пострадавшие

Газета.Ruвчера в 08:18

Пилот упавшего под Ярославлем частного вертолета получил травму ноги

РИА Новостивчера в 10:15

За штурвалом жестко севшего вертолета был блогер-«оружейный барон»

РЕН ТВвчера в 08:09
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Общество

Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия»

Компания «Формакс» выкупила у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», основанной в 1964 году.
РБК 00:45
Политика

Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.
Известия 03:26
Общество

Посол КНР назвал сроки избавления Китая от коронавируса

16 февраля в стране начали производить лекарство для борьбы с заболеванием, а на следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.
Известия 02:54
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 19 февраля в 03:08
Политика

Путин: Россию и Украину хотят «растащить» из-за страха конкуренции

Президент Владимир Путин считает, что существуют стороны, в чьих интересах – разделить Украину и Россию, об этом рассказал в интервью ТАСС.
Ведомости 02:37
Футбол

«Мы обкакались». Шатов – об игре на Евро-2016

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов высказался о выступлении на чемпионате Европы-2016 в составе сборной России.
Матч ТВ 02:18
Армия и оружие

Саудовские ПВО перехватили баллистические ракеты, выпущенные хуситами

Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили баллистические ракеты, выпущенные сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) с территории столицы Йемена, города Сана, в направлении королевства.
ТАСС вчера в 20:21
Политика

В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму

Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Газета.Ru вчера в 23:13
Футбол

Сульшер раскритиковал мяч Лиги Европы в матче с «Брюгге»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что мяч Лиги Европы повлиял на игру его команды в первом матче 1/16 финала турнира против «Брюгге».
Матч ТВ 01:29
Автоспорт

В Барселоне стартовал третий день предсезонных тестов

В Барселоне стартовал третий день предсезонных тестов «Формулы-1». В этом году количество тестовых дней было сокращено с восьми до шести.
Sports.ru 03:05
Кино

Трамп раскритиковал «Паразитов» и Брэда Питта на «Оскаре»

Газета.Ru 02:16
Общество

В Минпромторге объяснили идею повысить налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли России прокомментировало предложение повысить транспортный налог на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
RT на русском 02:53
Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:33
Политика

Официальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором

BFM.ru 01:22
Происшествия

По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант

По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
Lenta.ru 02:03
Происшествия

Российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы в Греции

Греческий суд вынес приговор двум российским морякам, которые были задержаны осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции.
Lenta.ru вчера в 18:21
Происшествия

Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Ленинградской области

Два человека погибли из-за ДТП в ночь на 21 февраля в Ленинградской области, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
РБК 02:12
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 19 февраля в 07:21
Политика

Кризис медицины на Украине стал фактором протеста

Автобусы с украинцами, вернувшимися на родину, которых доставили в Полтавскую область для прохождения двухнедельного карантина в санатории Национальной гвардии "Новые Санжары", местные жители забрасывали камнями.
Экономика сегодня 00:24
Транспорт

Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Политика

NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия будет пользоваться данными разведки о приписываемом намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост.
Газета.Ru 02:31
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии

Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью и фальшивкой заявление МИД Канады о причастности РФ к кибератакам против Грузии.
РИА Новости вчера в 22:18
Армия и оружие

ВКС России нанесли удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

ТАСС вчера в 09:10
Происшествия

Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Ведомости вчера в 09:48
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Фигурное катание

Плющенко посоветовал Медведевой завершить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что двукратная чемпионка мира и вице-чемпионка Олимпиады Евгения Медведева может уйти из профессионального спорта.
Известия вчера в 14:15
Кино

70-й международный Берлинский кинофестиваль начинает свою работу

Впервые фильм открытия не принимает участия в основном конкурсе. В основной конкурс Берлинского кинофестиваля в 2020 году вошло 18 фильмов.
Радио Культура вчера в 01:13
Футбол

Клопп ответил на письмо юного болельщика «Манчестер Юнайтед»

Юный фанат манчестерского клуба в своем послании попросил специалиста, чтобы "Ливерпуль" не выигрывал в матчах чемпионата Англии, чтобы дать набрать очки другим командам.
Газета.Ru вчера в 16:35
Экономика

Меры для снижения ставки по ипотеке определят к апрелю

Механизм снижения ипотечной ставки определят к 1 апреля, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.
РИА Новости вчера в 21:50
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