Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Вертолет задел провода при посадке под Ярославлем, есть пострадавшие

Газета.Ru08:18

Под Ярославлем вертолет при взлете задел линию электропередачи

РБК09:05

Вертолет задел электропровода при посадке под Ярославлем

Интерфакс08:45

Вертолет задел линию электропередачи в Ярославской области

ТАСС08:31

Появились фото с места крушения вертолета под Ярославлем

Российская газета10:20

Пилот упавшего под Ярославлем частного вертолета получил травму ноги

РИА Новости10:15

За штурвалом жестко севшего вертолета был блогер-«оружейный барон»

РЕН ТВ08:09
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Политика

Дания не согласна с предлагаемым бюджетом ЕС

Великобритания вышла из ЕС с 1 февраля 2020 года, однако Брюссель смог добиться от Лондона, что Великобритания продолжит платить взносы в бюджет сообщества до конца этого года, который также станет последним годом предыдущего семилетнего бюджетного цикла ЕС 2014-2020 годов.
ТАСС 12:08
Армия и оружие

Турция опровергла сообщения о просьбе к США поставить ЗРК Patriot

Представитель Министерства обороны Турции опроверг сообщение агентства Bloomberg о запросе Анкары в адрес США о поставке зенитно-ракетных комплексов Patriot.
РЕН ТВ 11:11
Экономика

Силуанов заявил о возможном введении прогрессивной шкалы НДФЛ

Минфин может рассмотреть вопрос о повышении ставки налога на доходы физических лиц в 2024 году, ранее этот вопрос в правительстве затрагиваться не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.
Московский Комсомолец 10:18
Общество

Сегодня Вячеслав Володин работает в Саратове

Взгляд-инфо 06:57
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Общество

Бывшую помощницу вице-премьера обвиняют в получении взятки

Бывшая помощница вице-премьера России Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на 4 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя Следственного комитета (СК) России.
Газета.Ru 10:46
Здоровье

Названо лекарство против коронавируса

В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Lenta.ru вчера в 14:17
Происшествия

Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщила пресс-служба управления СК РФ по республике Крым и Севастополю.
РИА Новости 11:48
Кино

Милонов потребовал не пускать «Вечных» в прокат из-за гей-пропаганды

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с изданием "Слово и дело" выразил надежду, что в российский прокат не выйдет фильм Marvel "Вечные" с супергероями-гомосексуалами.
Газета.Ru вчера в 06:16
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

RT на русском 09:16
Кино

Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»

В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
Культуромания вчера в 13:26
Происшествия

В лондонской мечети неизвестный с ножом напал на мужчину

В лондонской мечети злоумышленник ранил ножом человека, нападавший задержан, сообщил Скотленд-Ярд.
РИА Новости 11:25
Политика

Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

Газета.Ru 07:52
Общество

В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электричество

Из-за теплой зимы и сильных ветров в Финляндии на полную мощность работали ветрогенераторы, в результате чего была отрицательная цена на электроэнергию.
АБН 18 февраля в 23:47
Кино

У звезды «Гарри Поттера» Джули Уолтерс обнаружили рак

У Уолтерс обнаружили две опухоли в толстой кишке. Впервые о болезни актриса узнала полтора года назад, но подумала, что врачи ошиблись.
Газета.Ru 10:55
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Общество

Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд

REGNUM 04:40
Происшествия

В Петербурге задержали сбежавшего подозреваемого в убийстве матери

«Около 15:40 сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России задержали гражданина, который 19 февраля сбежал из следственного отдела Невского района», — заявили там.
РБК 11:16
Происшествия

В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

По информации портала TMZ, 19 февраля не стало 20-летнего американского рэпера Pop Smoke.
Инфорос вчера в 11:56
Шоу-бизнес

Жена Диброва рассказала о его восстановлении после микроинсульта

Телеведущий Дмитрий Дибров находится в стабильном состоянии после перенесённого микроинсульта.
REGNUM 02:43
Кино

Начались съемки нового сериала про Ивана Грозного

Татарстан Сегодня 03:02
Биатлон

Слепцова ответила на высказывания Самуэльссона о её виновности

Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова прокомментировала слова шведа Себастьяна Самуэльссона о её виновности в нарушении антидопинговых правил.
RT на русском 10:13
Армия и оружие

Эрдоган: Турция не оставит Идлиб Асаду

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция турецких военных в сирийском Идлибе может начаться в любой момент.
Коммерсантъ вчера в 05:15
Армия и оружие

На полигоне Прудбой под Волгоградом прошли полевые сборы

20 февраля в Калачевском районе Волгоградской области на полигоне Прудбой в преддверии Дня защитника Отечества прошли традиционные полевые сборы при участии губернатора Волгоградской области, начальника Главного Управления МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенанта полиции Александр Кравченко, а также руководителей областных правоохранительных ведомств и командования воинских частей.
Волга-Каспий 05:09
Биатлон

Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце.
РБК 11:50
Автоспорт

В Барселоне стартовал второй день тестовых заездов Формулы-1

В Барселоне на автодроме «Каталунья» продолжается первая серия тестов Формулы-1.
Нева Спорт 03:00
Наука

Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей

ToDay News Ufa вчера в 03:34
Происшествия

Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая

Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 12:01
Происшествия

В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

Газета.Ru 07:25
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