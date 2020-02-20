Происшествия
РИА НовостиВ Ярославской области при падении вертолета пострадал человек
Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Политика
Дания не согласна с предлагаемым бюджетом ЕС
Великобритания вышла из ЕС с 1 февраля 2020 года, однако Брюссель смог добиться от Лондона, что Великобритания продолжит платить взносы в бюджет сообщества до конца этого года, который также станет последним годом предыдущего семилетнего бюджетного цикла ЕС 2014-2020 годов.
Армия и оружие
Турция опровергла сообщения о просьбе к США поставить ЗРК Patriot
Представитель Министерства обороны Турции опроверг сообщение агентства Bloomberg о запросе Анкары в адрес США о поставке зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Экономика
Силуанов заявил о возможном введении прогрессивной шкалы НДФЛ
Минфин может рассмотреть вопрос о повышении ставки налога на доходы физических лиц в 2024 году, ранее этот вопрос в правительстве затрагиваться не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.
Общество
Сегодня Вячеслав Володин работает в Саратове
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Общество
Бывшую помощницу вице-премьера обвиняют в получении взятки
Бывшая помощница вице-премьера России Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на 4 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя Следственного комитета (СК) России.
Здоровье
Названо лекарство против коронавируса
В Китае назвали лекарством против коронавируса противовирусный препарат «Абидол». Об этом говорится в заявлении Миндзрава КНР.
Происшествия
Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщила пресс-служба управления СК РФ по республике Крым и Севастополю.
Кино
Милонов потребовал не пускать «Вечных» в прокат из-за гей-пропаганды
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с изданием "Слово и дело" выразил надежду, что в российский прокат не выйдет фильм Marvel "Вечные" с супергероями-гомосексуалами.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Кино
Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»
В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
Происшествия
В лондонской мечети неизвестный с ножом напал на мужчину
В лондонской мечети злоумышленник ранил ножом человека, нападавший задержан, сообщил Скотленд-Ярд.
Общество
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электричество
Из-за теплой зимы и сильных ветров в Финляндии на полную мощность работали ветрогенераторы, в результате чего была отрицательная цена на электроэнергию.
Кино
У звезды «Гарри Поттера» Джули Уолтерс обнаружили рак
У Уолтерс обнаружили две опухоли в толстой кишке. Впервые о болезни актриса узнала полтора года назад, но подумала, что врачи ошиблись.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Происшествия
В Петербурге задержали сбежавшего подозреваемого в убийстве матери
«Около 15:40 сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России задержали гражданина, который 19 февраля сбежал из следственного отдела Невского района», — заявили там.
Происшествия
В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
По информации портала TMZ, 19 февраля не стало 20-летнего американского рэпера Pop Smoke.
Шоу-бизнес
Жена Диброва рассказала о его восстановлении после микроинсульта
Телеведущий Дмитрий Дибров находится в стабильном состоянии после перенесённого микроинсульта.
Кино
Начались съемки нового сериала про Ивана Грозного
Биатлон
Слепцова ответила на высказывания Самуэльссона о её виновности
Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова прокомментировала слова шведа Себастьяна Самуэльссона о её виновности в нарушении антидопинговых правил.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не оставит Идлиб Асаду
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция турецких военных в сирийском Идлибе может начаться в любой момент.
Армия и оружие
На полигоне Прудбой под Волгоградом прошли полевые сборы
20 февраля в Калачевском районе Волгоградской области на полигоне Прудбой в преддверии Дня защитника Отечества прошли традиционные полевые сборы при участии губернатора Волгоградской области, начальника Главного Управления МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенанта полиции Александр Кравченко, а также руководителей областных правоохранительных ведомств и командования воинских частей.
Биатлон
Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце.
Автоспорт
В Барселоне стартовал второй день тестовых заездов Формулы-1
В Барселоне на автодроме «Каталунья» продолжается первая серия тестов Формулы-1.
Наука
Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей
Происшествия
Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая
Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.