Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

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