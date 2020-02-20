Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Транспортная прокуратура проводит проверку после жесткой посадки вертолета под Ярославлем

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Появились фото с места крушения вертолета под Ярославлем

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За штурвалом жестко севшего вертолета был блогер-«оружейный барон»

РЕН ТВ08:09
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Происшествия

На Украине полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя

Местные жители, которые оказались категорически против размещения в санатории своих сограждан, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса, преградили путь к пансионату подожженными ветками и дровами.
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Происшествия

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Путин пообщался с людьми в Санкт-Петербурге

Lenta.ru вчера в 06:45
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Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском вчера в 09:09
Общество

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».
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Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Газета.Ru 11:58
Общество

Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Коммерсантъ 10:45
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
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Начался перевод плавучего космодрома «Морской старт» из США в Россию

В декабре 2019 года S7 сообщила, что Госдеп США разрешил перебазирование "Морского старта" в Россию.
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Страховые взносы, которые платит сейчас работодатель в России за каждого сотрудника, слишком высоки, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ 11:57
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Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
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Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Газета.Ru 10:12
Происшествия

Число жертв стрельбы в Германии возросло до восьми

Восемь человек погибли, еще пять пострадали при стрельбе в городе Ханау в в центральной части Германии.
Известия вчера в 18:09
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Названо лекарство против коронавируса

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Назван предварительный состав мужской сборной России на эстафету на ЧМ

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал предварительный состав мужской сборной России на эстафету на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Газета.Ru 10:41
Армия и оружие

Запуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", выводившей на орбиту военный спутник связи "Меридиан-М", мог завершиться аварией из-за недолива топлива.
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На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
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Джиган показал новорожденного сына

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Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
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Общество

Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки

Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.
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Сергей Шнуров официально пошел в политику

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Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
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Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы

Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
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Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru вчера в 11:52
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