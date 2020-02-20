Происшествия
РИА НовостиВ Ярославской области при падении вертолета пострадал человек
Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Происшествия
На Украине полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя
Местные жители, которые оказались категорически против размещения в санатории своих сограждан, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса, преградили путь к пансионату подожженными ветками и дровами.
Армия и оружие
Россия нанесла удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе
Российские ВКС и сирийские войска нанесли удар по прорвавшимся протурецким боевикам в сирийском Идлибе.
Происшествия
Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Общество
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
Спорт
Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»
Российский лыжник Александр Большунов победил в масс-старте на 34 км свободным стилем в Мерокере (Норвегия) в рамках многодневной гонки "Скитур", совмещенной с этапами Кубка мира.
Общество
Путин пообщался с людьми в Санкт-Петербурге
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
Общество
С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».
Происшествия
Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Общество
Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили
С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта
Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
Общество
Начался перевод плавучего космодрома «Морской старт» из США в Россию
В декабре 2019 года S7 сообщила, что Госдеп США разрешил перебазирование "Морского старта" в Россию.
Экономика
Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной
Страховые взносы, которые платит сейчас работодатель в России за каждого сотрудника, слишком высоки, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.
Политика
Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Энергетика
Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Происшествия
Число жертв стрельбы в Германии возросло до восьми
Восемь человек погибли, еще пять пострадали при стрельбе в городе Ханау в в центральной части Германии.
Здоровье
Названо лекарство против коронавируса
Биатлон
Назван предварительный состав мужской сборной России на эстафету на ЧМ
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал предварительный состав мужской сборной России на эстафету на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Армия и оружие
Запуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", выводившей на орбиту военный спутник связи "Меридиан-М", мог завершиться аварией из-за недолива топлива.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Шоу-бизнес
Джиган показал новорожденного сына
Рэпер в четвёртый раз стал отцом. На этот раз у Джигана и Оксаны Самойловой родился долгожданный сын.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Общество
Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.
Политика
Сергей Шнуров официально пошел в политику
Политика
Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Политика
Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы
Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.