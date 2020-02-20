Происшествия
РИА НовостиВ Ярославской области при падении вертолета пострадал человек
Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Армия и оружие
Минобороны Турции не исключило отправку американских ЗРК Patriot
Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщило, что якобы Турция запросила у США ЗРК Patriot для «сдерживания» России в сирийской провинции Идлиб.
Хоккей
СКА обыграл «Торпедо» и стал победителем дивизиона Боброва
Петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».
Футбол
Кураньи призывает болельщиков «Динамо» прийти на дерби со «Спартаком»
Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи через видеообращение пригласил болельщиков «бело-голубых» на предстоящее дерби со «Спартаком» в рамках 20-тура РПЛ.
Политика
МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках
Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
Происшествия
Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы
Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
Шоу-бизнес
Сергей Соседов: «Отношения Пугачевой и Галкина построены на юморе»
Сергей Соседов высказал мнение, что отношения между Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным построены на юморе.
Общество
Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов
Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 года ст. 54.1 Налогового кодекса преувеличены, считает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Авто
Марка DS показала тизер новой модели
Французский премиальный бренд DS представил тизер своей новой модели.
Футбол
Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли «Бенфику» в матче Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" на своем поле нанесли поражение португальской "Бенфике" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Авто
Опубликовали фото интерьера Exeed TXL для России
По предварительным данным, кроссовер предложат в трёх комплектациях Информации о стоимости премиального кроссовера Exeed TXL, который первый появится на российском рынке, пока нет.
Происшествия
Российский суд оправдал осужденного в Белоруссии священника
Здоровье
Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин
Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.
Наука
Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Экономика
Петербургский рынок апартаментов ожидает перенасыщение
Эксперты в сфере недвижимости предрекают перенасыщение петербургского рынка апартаментами к 2021 году, при условии, если все заявленные проекты будут реализованы застройщиками.
Авто
Peugeot представил новый пикап Landtrek
Французская компания Peugeot презентовала абсолютно новый пикап Landtrek.
Политика
В ОБСЕ раскритиковали расследование убийства Бориса Немцова
На сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представили доклад по расследованию убийства политика Бориса Немцова.
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Происшествия
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Петропавловск".
Футбол
МЮ на выезде сыграл вничью с «Брюгге» в Лиге Европы
Английский «Манчестер Юнайтед» и бельгийский «Брюгге» сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Футбол
Кака выбрал между Джеррардом, Лэмпардом и Скоулзом
Бывший футболист сборной Бразилии, «Милана» и «Реала» Кака сделал выбор между экс-полузащитниками национальной команды Англии Стивеном Джеррардом, Фрэнком Лэмпардом и Полом Скоулзом, на клубном уровне выступавшими соответственно за «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Общество
Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили
С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Гаджеты
Стали известны цены на новые процессоры Intel Comet Lake-S
В Сети опубликовали скриншот цен на серию процессоров Intel Comet Lake-S.
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Телеканал HBO опубликовал в YouTube трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада».