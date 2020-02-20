Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Вертолет задел провода при посадке под Ярославлем, есть пострадавшие

Газета.Ru08:18

Под Ярославлем вертолет при взлете задел линию электропередачи

РБК09:05

Вертолет задел электропровода при посадке под Ярославлем

Интерфакс08:45

Вертолет задел линию электропередачи в Ярославской области

ТАСС08:31

Появились фото с места крушения вертолета под Ярославлем

Российская газета10:20

Пилот упавшего под Ярославлем частного вертолета получил травму ноги

РИА Новости10:15

За штурвалом жестко севшего вертолета был блогер-«оружейный барон»

РЕН ТВ08:09
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Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

RT на русском 01:54
Общество

Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова

Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 10:28
Кино

Кирилл Серебренников снимет фильм о враче из Освенцима Йозефе Менгеле

Режиссёр Кирилл Серебренников совместно с французским продюсером Шарлем Жилибером готовит кинокартину о Йозефе Менгеле.
Inc-news.ru 06:54
Армия и оружие

Назван виновник гибели турецких солдат при авиаударе в Идлибе

Lenta.ru 10:15
Общество

На Украине задержаны протестующие из-за эвакуированных из КНР граждан

РЕН ТВ 07:42
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
BFM.ru 06:50
Экономика

Силуанов назвал конфеткой Сбербанк под руководством Грефа

Председатель правления Сбербанка Герман Греф сделал из финансового учреждения «конфетку», и под его управлением банк работает эффективно.
Известия 09:59
Политика

Грузия обвинила Россию в причастности к кибератакам на сайты страны

Россия совершила масштабную кибератаку на сайты правительства страны, а также коммерческие сайты.
BFM.ru 08:40
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru вчера в 11:52
Происшествия

В Москве задержали гражданина США по делу о взятке

Басманный суд Москвы получил ходатайство об аресте гражданина США Джина Мирона Спектора, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 10:05
Экономика

Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной

Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 09:06
Экономика

WSJ: Victoria’s Secret оценили в $1,1 млрд

Компания L Brands продаст частной акционерной компании Sycamore Partners контроль над брендом нижнего белья Victoria’s Secret, который оценили в $1,1 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Ведомости 04:49
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Интерфакс 05:20
Авто

ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей

Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".
РБК вчера в 12:45
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

Lenta.ru 09:03
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Авто

В Россию возвращаются бюджетные автомобили марки Chevrolet

Моя Москва.онлайн 18 февраля в 05:20
Общество

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Газета.Ru 10:12
Экономика

Силуанов оценил потери России от снижения товарооборота с Китаем

Снижение товарооборота с Китаем из-за распространения коронавируса приводит к потере для России 1 млрд руб. в день, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК.
Ведомости 10:12
Политика

В МИДе указали на нарушения Норвегией Договора о Шпицбергене

Норвегия фактически нарушает положения договора о Шпицбергене и отказывается от проведения двусторонних консультаций по этой проблематике, заявила в четверг на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
ТАСС 09:38
Авто

Эксперты поделились первыми впечатлениями после тест-драйва российской версии Skoda Karoq

В целом, Karoq является типичной Skoda с просторным салоном и всеми фирменными фишками автоконцерна вроде скребка в лючке бензобака и крючочков с сеточками в багажнике.
OAnews вчера в 12:43
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Шоу-бизнес

Пластический хирург отговорил делать операцию Ксению Собчак

Пластический хирург Сергей Блохин отговорил Ксению Собчак делать пластические операции в ближайшие 10 лет.
Актуальные Новости 03:47
Происшествия

Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Ведомости 09:48
Происшествия

Сбежавшая из карантина в Петербурге пациентка вернулась в больницу

Жительница Санкт-Петербурга Анна Рыбакова, которая самовольно покинула карантин после возвращения из Китая, вернулась в больницу.
RT на русском 09:34
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU вчера в 03:08
Кино

Вуди Харрельсона расстреляли на видео со съемок «Венома 2»

Культуромания 18 февраля в 06:36
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС вчера в 07:21
Происшествия

Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео

В интернете появилось видео момента жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РИА Новости 07:05
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