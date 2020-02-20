Вертолет взлетал с базы отдыха «Попов Луг» и задел линию электропередачи.

Падение вертолета в Ярославской области произошло при взлете

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