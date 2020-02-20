Происшествия

ЯрновостиЯрновостиПадение вертолета в Ярославской области произошло при взлете

Вертолет взлетал с базы отдыха «Попов Луг» и задел линию электропередачи.
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Транспортная прокуратура проводит проверку после жесткой посадки вертолета под Ярославлем

ТАССвчера в 12:33

Вертолет задел провода при посадке под Ярославлем, есть пострадавшие

Газета.Ruвчера в 08:18

Под Ярославлем вертолет при взлете задел линию электропередачи

РБКвчера в 09:05

Вертолет задел электропровода при посадке под Ярославлем

Интерфаксвчера в 08:45

Появились фото с места крушения вертолета под Ярославлем

Российская газетавчера в 10:20

Пилот упавшего под Ярославлем частного вертолета получил травму ноги

РИА Новостивчера в 10:15

Фото с места жесткой посадки вертолета блогера-«оружейного барона»

РЕН ТВвчера в 08:15
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Здоровье

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 19:55
Политика

Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко

Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
REGNUM 00:50
Общество

Мэр Москвы рассказал, как ищут нарушителей карантина по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как соблюдается и контролируется режим карантина в связи с риском заболевания коронавирусом в столице: нарушителей ищут по камерам видеонаблюдения и берут анализы у всех их знакомых.
РИА Новости 01:28
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Происшествия

Эвакуированных из китайского Уханя на Украине встретили камнями

Мойка78 вчера в 18:09
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

Lenta.ru вчера в 09:03
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском вчера в 05:24
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина

RT на русском 00:11
Армия и оружие

ВКС России остановили турецкую операцию в Идлибе

Взгляд.ру вчера в 09:35
Происшествия

В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru 01:40
Общество

В Кремле прокомментировали прибавку в 1 рубль к пенсии челябинки

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал новости о прибавке к пенсии челябинки 1 рубля и 10 копеек – ранее сообщалось, что пенсионерка отправила свою прибавку главе государства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 10:26
Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
РБК 02:00
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости 01:35
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 19 февраля в 06:49
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Политика

Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Белоруссией по нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своих переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
RT на русском 00:53
Общество

В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
REGNUM 19 февраля в 08:52
Общество

Заключенные китайской тюрьмы массово заразились коронавирусом

В тюрьме «Жэньчэн» на востоке Китая у многих заключенных выявили новый тип коронавируса.
Телеканал 360° 00:47
Политика

В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
РИА Новости вчера в 21:32
Общество

Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович ответил сенатору Василию Иконникову, который пристыдил его за жалобы на низкую пенсию.
Lenta.ru 19 февраля в 12:59
Шоу-бизнес

Жена перенесшего инсульт Диброва рассказала о его состоянии

Жена телеведущего Дмитрия Диброва, попавшего в больницу после потери сознания, рассказала о его состоянии.
Культуромания вчера в 00:50
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru вчера в 06:21
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском 19 февраля в 09:09
Транспорт

Приложение «Яндекс.Транспорт» закроется в мае

"Яндекс" сообщил, что в мае закроет приложение "Яндекс.Транспорт", которое показывает в режиме онлайн передвижение наземного общественного транспорта.
Интерфакс 01:35
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ 19 февраля в 21:47
Политика

Путин, Меркель и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Профиль вчера в 16:04
Происшествия

Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки

Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:40
Происшествия

В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Вести.Ru 01:28
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
РИА Новости вчера в 19:20
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