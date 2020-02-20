Происшествия
ЯрновостиПадение вертолета в Ярославской области произошло при взлете
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Здоровье
В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Политика
Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко
Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
Общество
Мэр Москвы рассказал, как ищут нарушителей карантина по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как соблюдается и контролируется режим карантина в связи с риском заболевания коронавирусом в столице: нарушителей ищут по камерам видеонаблюдения и берут анализы у всех их знакомых.
Политика
NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Происшествия
Эвакуированных из китайского Уханя на Украине встретили камнями
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
Происшествия
Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина
Армия и оружие
ВКС России остановили турецкую операцию в Идлибе
Происшествия
В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус
Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус COVID-19.
Общество
В Кремле прокомментировали прибавку в 1 рубль к пенсии челябинки
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал новости о прибавке к пенсии челябинки 1 рубля и 10 копеек – ранее сообщалось, что пенсионерка отправила свою прибавку главе государства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Политика
Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Белоруссией по нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своих переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Общество
В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля
С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
Общество
Заключенные китайской тюрьмы массово заразились коронавирусом
В тюрьме «Жэньчэн» на востоке Китая у многих заключенных выявили новый тип коронавируса.
Политика
В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму
Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
Общество
Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора
Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович ответил сенатору Василию Иконникову, который пристыдил его за жалобы на низкую пенсию.
Шоу-бизнес
Жена перенесшего инсульт Диброва рассказала о его состоянии
Жена телеведущего Дмитрия Диброва, попавшего в больницу после потери сознания, рассказала о его состоянии.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
Транспорт
Приложение «Яндекс.Транспорт» закроется в мае
"Яндекс" сообщил, что в мае закроет приложение "Яндекс.Транспорт", которое показывает в режиме онлайн передвижение наземного общественного транспорта.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Политика
Путин, Меркель и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Происшествия
Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки
Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Происшествия
В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»
На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.