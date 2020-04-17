Мэр города Данилова (Ярославская область) Иван Свечушкин погиб при пожаре, сообщил РИА Новости представитель областного правительства. По его словам, минувшей ночью загорелся дом семьи Свечушкиных. Вместе с мэром погибла и его жена.

с чего всё началось

Мэр города Данилова (Ярославская область) Иван Свечушкин погиб при пожаре, сообщил РИА Новости представитель областного правительства. По его словам, минувшей ночью загорелся дом семьи Свечушкиных.

Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре

Происшествия В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД. 133

Здоровье В Башкирии зарегистрировано три очага коронавируса В Башкирии определены три очага коронавирусной инфекции, основные очаги определили по количеству заболевших пациентов в РКБ имени Куватова, в Белебеевской ЦРБ и Нефтекамском психоневрологическом интернате. 6

Общество МЧС рекомендовало не носить маски на улице МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса. 2,3K

Кино В сети появился тизер мультсериала-приквела к «Мадагаскару» Нью-Йорк, США, 17 апреля 2020, 14:07 — REGNUM Тизер нового мультсериала — приквела «Мадагаскара» опубликовал 16 апреля недавно появившийся стриминговый сервис Peackock от NBC Universal. 1

Армия и оружие Неизвестный российский боевой самолёт атаковал боевиков в Идлибе Террористы обвинили Россию в уничтожении трех членов группировки. Неизвестный российский боевой самолёт атаковал боевиков в Идлибе.

Кино Режиссер «Заражения» займется восстановлением кинопроизводства в США Автор фильма-катастрофы «Заражение» Стивен Содерберг возглавил комитет Гильдии режиссеров США по восстановлению кинопроизводства в стране, пишет издание Variety со ссылкой на заявление организации.

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 374

Экономика Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан. 394

Армия и оружие Директор музея в Германии рассказал о подписании акта о капитуляции Директор уникального Германо-российского музея Берлин-Карлсхорст, немецкий историк Йорг Морре в интервью РИА Новости рассказал, как проходило подписание акта о капитуляции нацистской Германии в Берлине, который был взят бойцами Красной Армии в результате начавшейся 16 марта 1945 года Зееловско-берлинской наступательной операции. 137

Религия Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его. 26

Происшествия Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции Протоколы россиян были аннулированы, штрафы им не назначат. Издание уточняет, что двое знакомых были задержаны в прошлую субботу, 11 апреля. 28

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля. 182

Авто Минпромторг предложил повысить транспортный налог на коммерческие авто Минпромторг России предложил увеличить ставки транспортного налога в отношении коммерческих автомобилей, чьи двигатели соответствуют экологическому классу «Евро-3» и ниже. 38

Игры Магазин Humble Bundle бесплатно раздаёт приключенческую игру Manual Samuel Ubisoft предоставила возможность бесплатно забрать Assassin's Creed II, а Sony предложила всем владельцам PS4 добавить в библиотеку Uncharted: The Nathan Drake Collection и Journey.

Общество В Санкт-Петербурге более 100 медработников заразились коронавирусом В Санкт-Петербурге коронавирус подтвержден более чем у 100 медработников. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению. 20

Общество Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры. 206

Происшествия СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии «Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК. 113