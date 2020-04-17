Происшествия
РИА НовостиМэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре
Мэр города Данилова (Ярославская область) Иван Свечушкин погиб при пожаре, сообщил РИА Новости представитель областного правительства. По его словам, минувшей ночью загорелся дом семьи Свечушкиных.
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Мэр города Данилова (Ярославская область) Иван Свечушкин погиб при пожаре, сообщил РИА Новости представитель областного правительства. По его словам, минувшей ночью загорелся дом семьи Свечушкиных. Вместе с мэром погибла и его жена.РИА Новости03:24
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В Ярославской области в пожаре погиб глава Данилова и его супруга
Ярославский регион. Северный край03:32
Смерть по неосторожности: следователи выяснят, почему случился пожар, где погиб мэр Данилова с женой
Новости Ярославля 76.ru04:52
«Мы потеряли порядочного человека»: губернатор о трагической гибели главы Данилова и его жены
Pro Город Ярославль05:44
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Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
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В Башкирии зарегистрировано три очага коронавируса
В Башкирии определены три очага коронавирусной инфекции, основные очаги определили по количеству заболевших пациентов в РКБ имени Куватова, в Белебеевской ЦРБ и Нефтекамском психоневрологическом интернате.
Kursk.com 07:41
Энергетика
Кремль ждет эффекта от сделки ОПЕК+ через несколько дней
Кремль ожидает эффекта от сделки ОПЕК+ уже через несколько дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Кино
В сети появился тизер мультсериала-приквела к «Мадагаскару»
Нью-Йорк, США, 17 апреля 2020, 14:07 — REGNUM Тизер нового мультсериала — приквела «Мадагаскара» опубликовал 16 апреля недавно появившийся стриминговый сервис Peackock от NBC Universal.
REGNUM 07:07
Армия и оружие
Неизвестный российский боевой самолёт атаковал боевиков в Идлибе
Террористы обвинили Россию в уничтожении трех членов группировки. Неизвестный российский боевой самолёт атаковал боевиков в Идлибе.
Piter.tv 06:36
Кино
Режиссер «Заражения» займется восстановлением кинопроизводства в США
Автор фильма-катастрофы «Заражение» Стивен Содерберг возглавил комитет Гильдии режиссеров США по восстановлению кинопроизводства в стране, пишет издание Variety со ссылкой на заявление организации.
Rambler News Service 06:56
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Авто
Производитель Chevrolet Niva получил новое название
Как стало известно, СП «GM-АВТОВАЗ» теперь носит официальное название АО «ЛАДА Запад Тольятти».
Tvoe-avto.com 05:20
Экономика
Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru 07:11
Армия и оружие
Директор музея в Германии рассказал о подписании акта о капитуляции
Директор уникального Германо-российского музея Берлин-Карлсхорст, немецкий историк Йорг Морре в интервью РИА Новости рассказал, как проходило подписание акта о капитуляции нацистской Германии в Берлине, который был взят бойцами Красной Армии в результате начавшейся 16 марта 1945 года Зееловско-берлинской наступательной операции.
РИА Новости вчера в 04:29
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Происшествия
В Красноярске арестован подросток, готовивший нападение на школу
В Красноярске в СИЗО заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.
Газета.Ru 06:34
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
Общество
«Ъ» выяснил, как Москва отправит в армию 6 тысяч призывников
Мэрия разослала префектам «дорожную карту», согласно которой в апреле—июле «около 6 тыс. молодых москвичей» направятся к месту прохождения срочной службы.
Коммерсантъ 02:30
Происшествия
Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции
35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38
Политика
В Кремле приняли решение о переносе парада 9 Мая
В Кремле было принято решение о переноси парада Победы с 9 мая на более позднюю дату, пишет «РБК».
Моя Москва.онлайн 15 апреля в 14:53
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам до 30 сентября не выселять должников из квартир
ЦБ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным кооперативам из-за ситуации в экономике приостановить процедуры выселения должников из помещений, по которым ранее было обращено взыскание.
ТАСС 06:35
Происшествия
Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции
Протоколы россиян были аннулированы, штрафы им не назначат. Издание уточняет, что двое знакомых были задержаны в прошлую субботу, 11 апреля.
Lenta.ru 07:42
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля
В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
Музыка
Продюсер «Ласкового мая» обвинил Пугачеву и Леонтьева в плагиате
Продюсер поп-группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил народных артистов Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева в плагиате и назвал «ворюгами».
ИА Красная Весна 02:06
Общество
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Происшествия
Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин
Коммерсантъ вчера в 17:01
Авто
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на коммерческие авто
Минпромторг России предложил увеличить ставки транспортного налога в отношении коммерческих автомобилей, чьи двигатели соответствуют экологическому классу «Евро-3» и ниже.
Автоновости дня 05:55
Игры
Магазин Humble Bundle бесплатно раздаёт приключенческую игру Manual Samuel
Ubisoft предоставила возможность бесплатно забрать Assassin's Creed II, а Sony предложила всем владельцам PS4 добавить в библиотеку Uncharted: The Nathan Drake Collection и Journey.
3DNews 03:35
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Общество
В Санкт-Петербурге более 100 медработников заразились коронавирусом
В Санкт-Петербурге коронавирус подтвержден более чем у 100 медработников. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.
Аргументы и Факты 06:54
Общество
Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры.
РИА Новости 06:53
Происшествия
СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии
«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 03:23
Экономика
На грани голода: как прозападный «политикум» уничтожил экономику Грузии
Экономическая политика, которую грузинское правительство объявило сверхуспешной, превратила перспективную земледельческую страну в страну чернорабочих, официантов, уборщиц и гостиниц, построенных в надежде на туристов и в конечном счете ставших для всех лишней обузой.
Евразия Daily вчера в 11:16