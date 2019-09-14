Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем в Ярославской области. В результате аварии погибли девять человек, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. В свою очередь в ГИБДД приводят данные о семи погибших.

В Ярославской области произошло ДТП с автобусом

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