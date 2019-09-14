Происшествия

ТАССТАССВ Ярославской области произошло ДТП с автобусом

Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем в Ярославской области. В результате аварии погибли девять человек, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. В свою очередь в ГИБДД приводят данные о семи погибших.
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В МЧС уточнили количество погибших в ДТП с автобусом в Ярославской области

ТАСС05:09

Число жертв ДТП с автобусом в Ярославской области выросло до девяти человек

РИА Новости04:46

В аварии с участием автобуса под Ярославлем погибли семь человек

Интерфакс04:10

В Ярославской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик

Эхо Москвы05:04

Под Ярославлем столкнулись грузовик и автобус: девять погибших

ЯрNews05:07

Девять человек погибли в лобовом столкновении грузовика и пассажирского автобуса в Ярославской области

Первый Ярославский05:19

Число погибших в ДТП в Ярославской области возросло до девяти

RT на русском04:43
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Экономика

Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Политика

Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Общество

Владельцы устричных ферм в Крыму заявили о надзорных «репрессиях»

Предприятия не получили положительного заключения государственной экологической экспертизы для размещения мидийных и устричных ферм во внутренних морских водах и Азово-Черноморском бассейне.
РБК 02:00
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за открывающего ягодицы купальника

По-мнению судей, на 17-летней девушке был слишком открытый купальник.
Gazeta.SPb вчера в 09:44
Политика

Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Происшествия

На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар

На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Гаджеты

Sony презентовала дорогие 8К-телевизоры

Японская компания Sony представила телевизоры BRAVIA ZG9 на российском рынке.
Политическая Экспертиза вчера в 20:03
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Культура

Третьяковская галерея открыла продажу билетов на выставку Поленова

РИА Новости 12 сентября в 08:17
Политика

Пушков оценил слова Кучмы о давлении ФРГ и Франции на Зеленского

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о давлении Франции и Германии на лидера Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он пошёл на уступки Москве.
RT на русском 05:03
Происшествия

Пассажирское судно «Метеор» село на мель в Югре

Судно "Метеор" село на мель на реке Оби в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
ТАСС 04:32
Политика

Киев стремится до 2020 года провести выборы в Донбассе

Украина стремится провести местные выборы, в том числе на территории Республик Донбасса, до 2020 года.
ИА Новороссия вчера в 15:23
Шоу-бизнес

Киркоров спел на свадьбе Собчак

Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 18:29
Экономика

Производители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году.
Коммерсантъ вчера в 14:40
Энергетика

«Газпром» снизил поставки газа через Opal

«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 03:42
Кино

HBO посвятит второй приквел «Игры престолов» дому Таргариенов

Канал HBO определился со вторым спин-оффом сериала "Игра престолов" – его посвятят династии Таргариенов, а съемки пилота начнутся в ближайшее время, пишет портал Deadline.
Москва 24 вчера в 06:08
Политика

Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России

Коммерсантъ вчера в 20:04
Происшествия

На строительстве Крымского моста погиб рабочий

Рабочий погиб на площадке строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи.
Вести Крым 05:29
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Культура

Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 04:47
Шоу-бизнес

Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

РИА Новости вчера в 18:44
Происшествия

Двое малолетних детей погибли при пожаре в Свердловской области

REGNUM 03:05
Происшествия

Началась эвакуация понтонов после ЧП на полигоне под Северодвинском

ТАСС вчера в 10:41
Политика

Трамп объяснил оранжевый цвет своей кожи

Президент США Дональд Трамп объяснил, что его кожа имеет оранжевый оттенок на видео и фотографиях из-за повсеместного использования энергосберегающих ламп.
Lenta.ru вчера в 12:14
Энергетика

Украинский эксперт рассказал о переходе населения на отопление дровами

Украинцы отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни.
РИА Новости вчера в 20:58
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Фигурное катание

Медведева заняла второе место на турнире в Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic International в канадском городе Оквилл.
Sportbox.RU вчера в 18:41
Игры

В сеть выложили «скриншоты» ожидаемой игры GTA 6

Пользователи форума Reddit обсуждают изображения, которые, как было заявлено, являются скриншотами из игры GTA 6. Их на популярную интернет-площадку загрузил один из пользователей.
REGNUM вчера в 08:17
Футбол

«Зенит» дома победил тульский «Арсенал»

Свободная Пресса вчера в 15:06
Общество

Москвичам посоветовали не парковаться под деревьями из-за ветра

Из-за сильного ветра московским водителям порекомендовали не парковаться под деревьями.
Известия 03:30
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