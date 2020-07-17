Происшествия
РИА НовостиВ Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа. Происшествие произошло сегодня утром на автодороге Москва — Ярославль в районе поселка Петровское.
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«Допустили ДТП»: военные рассказали, почему произошла смертельная авария в Петровском
Новости Ярославля 76.ru09:23
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 14:16, Ашберн
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Армия и оружие
США собираются наладить выпуск разработанного в СССР оружия
Американское командование планирует наладить выпуск многочисленного оружия и боеприпасов, разработанных в Советском Союзе.
ФАН 15 июля в 09:10
Общество
В «красной зоне» по коронавирусу оказались 18 штатов США
В США 18 штатов вошли в «красную зону» в связи с высокими темпами распространения коронавируса, сообщает Daily Beast, ссылаясь на секретный документ американского правительства.
Взгляд.ру 09:51
Политика
Лукашенко ждет Путина на личную встречу в Минске
Газета.Ru 11:13
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Экономика
Собянин заявил о восстановлении экономики Москвы за полгода
«Если не случится радикальных изменений, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики и бюджета», — сказал мэр.
РБК 13:36
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов российской царской семьи кислотой.
RT на русском вчера в 19:15
Футбол
Семак не стал выделять фаворита в противостоянии «Спартака» и «Зенита»
Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о грядущем поединке со «Спартаком» в рамках Кубка России.
Vprognoze.ru 11:50
Технологии
Хакеры научились удаленно поджигать смартфоны
Злоумышленники научились удаленно взламывать и поджигать зарядные устройства телефонов.
Lenta.ru 12:18
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM 13:32
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
Происшествия
Прошли прения по делу о гибели президента компании Total
Прения сторон по скандальному уголовному делу о гибели Кристофа де Маржери прошли в Солнцевском райсуде Москвы лишь спустя три года после начала процесса.
Коммерсантъ 10:31
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 13:30
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Экономика
Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM вчера в 07:58
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости 13:45
Общество
Космонавт рассказал, как НАСА вынудило Россию отказаться от «Мира-2»
НАСА вынудило Россию участвовать в проекте Международной космической станции (МКС) вместо создания станции "Мир-2", рассказал в Музее космонавтики на торжественном мероприятии, посвященном годовщине миссии "Союз-Аполлон", дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
РИА Новости 08:30
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Политика
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости вчера в 10:47
Финансы
МВФ оценил влияние коронавируса на экономику США
Возможность усиления вспышки коронавирусной инфекции является главным риском для экономики США.
News.ru 14:00
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Общество
Решение по протесту Renault ожидается в августе
В воскресенье вечером команда Renault подала протест против машин Racing Point, подозревая, что RP20 не является самостоятельной разработкой команды.
F1news.ru вчера в 08:37
Путешествия
Стало известно о не помещающихся на пляжах Сочи туристах
Приехавшие в Сочи туристы перестали помещаться на пляжах.
Lenta.ru вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Здоровье
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости 13:58
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 10:15
Общество
Число безработных в России в июне составило 4,61 млн человек
Численность безработных в России в июне 2020 года, по предварительным данным, составила около 4,606 млн человек, или 6,2% экономически активного населения.
ТАСС 12:07
Армия и оружие
«МиГ» и «Сухой» совместно разработают истребитель шестого поколения
По словам собеседника агентства, конкурентами российских разработчиков являются авиапроизводители из США и Европы.
Российская газета вчера в 08:27