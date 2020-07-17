Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Ярославской области произошло ДТП с военной колонной

Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа. Происшествие произошло сегодня утром на автодороге Москва — Ярославль в районе поселка Петровское.
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Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

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«Салават Юлаев» подписал двухлетний контракт с Гранлундом

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СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
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ТАСС 07:24
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Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 8% в годовом выражении во II квартале 2020 года, в I полугодии - на 3,7%, следует из данных Росстата.
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Общество

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iReactor 05:24
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7Дней.ру вчера в 14:00
Политика

Как Потсдамская конференция повлияла на послевоенное мироустройство

75 лет назад началась Потсдамская конференция лидеров держав — победительниц нацизма.
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Власти Приморья ответили на сообщения о запугивании жителей COVID-19

Провокацией назвал информацию о рассылке региональными властями инструкции журналистам по запугиванию жителей, участвующих в несанкционированных митингах в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, риском заражения коронавирусом,заместитель губернатора Антон Волошко, 12 июля сообщает РБК.
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Имитировавших половой акт игроков «Зенита» предложили наказать

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили считает, что игроков «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбу следует отстранить от участия в матче Кубка России против «Спартака».
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал рассказать премьеру РФ Михаилу Мишустину о "странных вещах", происходящих во время кампании по выборам главы Белоруссии.
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Общество

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РИА Новости 05:49
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Представители «Федерального агентства новостей» (РИА ФАН), связанного с бизнесменом Евгением Пригожиным, подали заявление в полицию с требованием проверить публикацию «Открытых медиа».
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В Турции ожидают, что пассажирские авиаперевозки с Россией, приостановленные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены 25 июля.
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Общество

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В Лондоне 150 уроженцев Азербайджана устроили акцию протеста у посольства Армении, сообщили в азербайджанском посольстве.
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Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
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Марио Изола: Уик-энд обещает быть интригующим

Скорее всего, в субботу тоже будет мокро, а воскресная гонка может пройти под дождём.
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за возобновление авиасообщения с другими странами, но при соблюдении определенных ограничений.
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