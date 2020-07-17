Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа. Происшествие произошло сегодня утром на автодороге Москва — Ярославль в районе поселка Петровское.

В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной

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