Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
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Под Ярославлем пять человек насмерть отравились неизвестной жидкостью

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В Ярославской области пять человек погибли, отравившись стеклоочистителем

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Пять человек умерли в Ярославской области после распития стеклоотмывателя

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В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

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Интерфакс05:34

Пять человек отравились стеклоочистителем под Ярославлем

Газета.Ru08:16
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«Зенит» назвал свой стартовый состав на матч со «Спартаком»

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Происшествия

В Забайкалье опознаны тела 16 погибших в ДТП с автобусом

Опознаны тела 16 из 19 погибших при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе Забайкальского края.
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На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

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Поручение власти было передано руководству завода КИМ, где в 1940 году вышла модель КИМ-10, в основе которой лежала американский автомобиль Ford Prefect.
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Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
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В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
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Экономика

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В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
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Футболисты «Динамо» обыграли «Локомотив» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Почему мужчины болеют раком чаще женщин

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Суд на Мальте предъявил одному из самых известных в стране бизнесменов Юргену Фенеку обвинения в связи с убийством журналистки Дафны Каруаны Гализии в 2017 году, сообщает издание Malta Independent.
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Из-за снегопада в Пулково не могут сесть самолеты

В заснеженном аэропорте Пулково не могут сесть самолеты. Данные о бортах предоставил сайт Flightradar24.
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В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Газета.Ru вчера в 13:55
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Савченко рассказала об отвращении к Порошенко

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире YоuТubе-канала ISLD ТV рассказала, что испытала чувство отвращения во время встречи с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
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