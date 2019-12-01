Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
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