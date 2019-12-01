Происшествия
RT на русскомВ Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
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Политика
Кремль назвал условие встречи Путина с Зеленским в Париже
По словам пресс-секретаря российского президента, на встрече могут быть подняты ключевые проблемные вопросы.
Единоборства
Кадыров поздравил Емельяненко с победой над Кокляевым
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил Александра Емельяненко с победой над Михаилом Кокляевым.
Хоккей
«Авангард» подтвердил подписание Гарипова
Омский «Авангард» объявил о подписании контракта с экс-голкипером «Ак Барса», обладателем Кубка Гагарина — 2018 Эмилем Гариповым.
Армия и оружие
РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
Футбол
Матч «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды
Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» перенесен из-за непогоды.
Футбол
Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»
В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
Происшествия
В Новом Орлеане в результате стрельбы ранены 11 человек
Во Французском квартале — старейшей части Нового Орлеана — произошла стрельба, ранения получили 11 человек.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Политика
В Токио прошел митинг с требованием вернуть Японии южные Курилы
Митинг за возвращение "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов, прошел в воскресенье в Токио.
Кино
Сериал «Мандалорец» создал «дыру» в каноне вселенной «Звёздных войн»
Сериал «Мандалорец» потокового сервиса Disney+ создал сюжетную «дыру» во вселенной «Звёздных войн».
Политика
Генсек ООН призвал прекратить «войну против природы»
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество должно перестать вести "войну против природы".
Общество
Назван риск употребления красной икры
Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.
Экономика
В Минфине РФ рассказали о нефинансировании ВСМ из Москвы в Петербург
Заместитель российского министра финансов Андрей Иванов заявил: "В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва — Санкт Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов".
Армия и оружие
Армия Сирии отразила атаку террористов в Идлибе
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
У реки Индигирка в Якутии нашли останки щенка древней собаки в мире – возрастом 18 тысяч лет.
Наука
Ученые узнали, какие продукты вызывают рак простаты
Футбол
Локомотив — Динамо 1:2 (2-й тайм)
В матче 18-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) столичный "Локомотив" сыграет с московским "Динамо".
Футбол
«Шахтер» сыграл вничью с «Мариуполем» в матче чемпионата Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с "Мариуполем" в матче 16-го тура чемпионата Украины.
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при этапа «Формулы-1» в Абу-Даби
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место в квалификации заключительного в сезоне этапа Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби.
Технологии
Японцам придётся покупать новые процессоры AMD по талонам
Как выяснилось, чтобы их купить, японцам придётся брать талоны.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Общество
Совет Федерации опубликовал законопроект о домашнем насилии
Совет Федерации опубликовал законопроект о профилактике «семейно-бытового насилия». Документ размещен на сайте палаты.
Происшествия
Капитан «Амура» попал в больницу, защищая жену
Защищая жену, хоккеист получил тяжелый удар по голове. На данный момент капитан "Амура" находится в одной из местных больниц.
Футбол
Роналду спас «Ювентус» от поражения в игре с «Сассуоло»
«Ювентус» не смог в домашнем матче обыграть «Сассуоло» в рамках 14-го тура Серии А. Матч закончился со счетом 2:2. Счет открыл Леонардо Бонуччи на 20-й минуте встречи.
Общество
Скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс
В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс.
Экономика
Названа причина обесценивания вкладов россиян перед распадом СССР
Вклады советских граждан обесценились в последние годы существования СССР, когда государство печатало слишком много денег.