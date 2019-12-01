Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
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В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

RT на русском05:57

По факту гибели пяти человек в Ярославской области возбуждено уголовное дело

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Пять человек отравились стеклоочистителем под Ярославлем

Газета.Ru08:16

Пять человек умерли в Ярославской области после распития стеклоотмывателя

Московский Комсомолец06:02

Под Ярославлем пять человек насмерть отравились неизвестной жидкостью

РБК08:35

Пять человек умерли в Ярославской области из-за возможного распития стеклоотмывателя

Интерфакс05:34

В Ярославской области пять человек погибли, отравившись стеклоочистителем

Ярновости05:18
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В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
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Документы на автобус, разбившийся на территории Забайкалья, по предварительным данным, были в порядке.
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В Ингушетии на турнире по боевому самбо между спортсменами, тренерами и болельщиками произошла потасовка.
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Что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря

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Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи

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Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов заявил о том, что гол петербургского "Зенита" засчитан ошибочно.
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