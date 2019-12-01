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В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

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Космос «Хаббл» заснял пару взаимодействующих галактик Источник изображения: ESA / Hubble & NASA, K. Larson et al.; CC BY 4.0 Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новое изображение, полученное космическим телескопом "Хаббл".