Происшествия
Ярославский регион. Северный крайПри пожаре в Ярославской области погибли четверо детей
При пожаре в жилом доме в Ростове в ночь на 19 октября погибли дети. В ночь на субботу загорелся восьмиквартирный двухэтажный дом на улице Ленинской.
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Пять детей и один взрослый погибли при пожаре в жилом доме в Ростове Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.РИА Новости01:15
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В Ярославской области в пожаре в многоквартирном доме погибли пятеро детей
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