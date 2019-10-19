Происшествия

Ярославский регион. Северный крайЯрославский регион. Северный крайПри пожаре в Ярославской области погибли четверо детей

При пожаре в жилом доме в Ростове в ночь на 19 октября погибли дети. В ночь на субботу загорелся восьмиквартирный двухэтажный дом на улице Ленинской.
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В Ярославской области пять детей погибли при пожаре в жилом доме

Пять детей и один взрослый погибли при пожаре в жилом доме в Ростове Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости01:15

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В Ярославской области в пожаре в многоквартирном доме погибли пятеро детей

Эхо Москвы в Ярославле02:12

Пять детей погибли при пожаре в Ярославской области

Аргументы и Факты01:51

Число погибших при пожаре в Ростове увеличилось до шести

RT на русском01:29

Пять детей погибли при пожаре в Ярославской области

ТК Звезда01:25

В Ярославской области пять детей погибли при пожаре в жилом доме

РИА Новости01:15

Пять детей погибли при пожаре в жилом доме в Ярославской области

РЕН ТВ01:02

При пожаре в Ярославской области погибли четверо детей

Ярославский регион. Северный край01:28
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 08:17, Вашингтон
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