Пять детей и один взрослый погибли при пожаре в жилом доме в Ростове Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

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При пожаре в жилом доме в Ростове в ночь на 19 октября погибли дети. В ночь на субботу загорелся восьмиквартирный двухэтажный дом на улице Ленинской.

При пожаре в Ярославской области погибли четверо детей

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