Происшествия
Ярославский регион. Северный крайВ Ярославской области рухнул частный вертолет
В четверг, 20 февраля, в Переславском районе Ярославской области рухнул частный вертолет, задев линию электропередачи. Это произошло около 15 часов недалеко от деревни Веслево. Известно, что в воздушном судне находился только пилот.
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Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Политика
Ле Пен заявила, что Франция должна прекратить исполнять решения ЕСПЧ
По мнению юриста, через многочисленные НПО миллиардер мог влиять на мнение судей, чтобы те принимали выгодные ему решения.
Политика
Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы
Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
Биатлон
Биатлонисты сборной Норвегии победили в сингл-миксте на ЧМ
Сборная Норвегии по биатлону победила в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Италии, российская команда финишировала на седьмом месте.
Наука
Способности мозга были обнаружены у человеческой кожи
Учеными была обнаружена в некоторых клетках кожи нейроподобная активность, которая обычно характерна для мозга.
Футбол
Неймар назвал топ-5 футболистов современности
Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар назвал топ-5 футболистов современности, передает AS.
Армия и оружие
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
Общество
Гончарук рассказал о состоянии эвакуированных из КНР украинцев
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что у эвакуированных из Китая граждан не выявлено признаков заболевания вирусными заболеваниями.
Общество
Суд разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода под Берлином
Ранее в лесу под германской столицей, где ведется подготовка площадки для строительства первого в Европе завода Tesla, были найдены семь неразорвавшихся американских бомб времен Второй мировой войны.
Происшествия
Экс-полицейский признал вину по делу журналиста Голунова
Адвокат рассказал RT, что Коновалов в ходе очной ставки признал вину, сказав, что лично подбросил наркотики Голунову по просьбе Ляховца.
Экономика
Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине
Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.
Общество
Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
Происшествия
Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау найден мертвым у себя дома
Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау найден мертвым у себя дома, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Здоровье
Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин
Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.
Происшествия
Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы
Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Политика
В Кремле отреагировали на решение суда Гааги по делу ЮКОСа
Минюст анализирует решение Апелляционного суда Гааги, который ранее обязал Россию выплатить более 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа.
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом
Тимур Бекмамбетов сразу поставил актеру условие – ему нужно будет сильно похудеть, поскольку знаменитый герой Михаил Девятаев в момент побега из концлагеря весил около 39 кг.
Шоу-бизнес
Наташа Королева трогательно поздравила сына с 18-летием
Сегодня сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 18 лет.
Происшествия
Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Политика
NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа
Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Экономика
«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Музыка
Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата
Общество
В России выдвинули две версии передачи коронавируса
Российские вирусологи выдвинули две версии передачи коронавируса. Об этом сообщает газета «Известия».
Биатлон
Слепцова ответила на высказывания Самуэльссона о её виновности
Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова прокомментировала слова шведа Себастьяна Самуэльссона о её виновности в нарушении антидопинговых правил.
Здоровье
Кузнецова попросила рассмотреть обеспечение лекарствами детей с СМА
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит правительство РФ рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) из средств федерального бюджета, сообщается на сайте омбудсмена.
Наука
Искусственный интеллект открыл новые антибиотики
Наука
Физики в очередной раз не нашли различий между материей и антиматерией
Многие физики считают, что ответ на эту загадку кроется в малейших различиях в свойствах, поведении и устройстве частиц антиматерии и материи.
Здоровье