Происшествия

Ярославский регион. Северный крайЯрославский регион. Северный крайВ Ярославской области рухнул частный вертолет

В четверг, 20 февраля, в Переславском районе Ярославской области рухнул частный вертолет, задев линию электропередачи. Это произошло около 15 часов недалеко от деревни Веслево. Известно, что в воздушном судне находился только пилот.
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Транспортная прокуратура проводит проверку после жесткой посадки вертолета под Ярославлем

ТАСС12:33

Появились фото с места крушения вертолета под Ярославлем

Российская газета10:20

Под Ярославлем вертолет при взлете задел линию электропередачи

РБК09:05

Вертолет задел электропровода при посадке под Ярославлем

Интерфакс08:45

Вертолет задел провода при посадке под Ярославлем, есть пострадавшие

Газета.Ru08:18

Пилот упавшего под Ярославлем частного вертолета получил травму ноги

РИА Новости10:15

За штурвалом жестко севшего вертолета был блогер-«оружейный барон»

РЕН ТВ08:09
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Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском 16:50
Политика

Ле Пен заявила, что Франция должна прекратить исполнять решения ЕСПЧ

По мнению юриста, через многочисленные НПО миллиардер мог влиять на мнение судей, чтобы те принимали выгодные ему решения.
ТАСС 17:18
Политика

Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы

Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
RT на русском 12:44
Биатлон

Биатлонисты сборной Норвегии победили в сингл-миксте на ЧМ

Сборная Норвегии по биатлону победила в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Италии, российская команда финишировала на седьмом месте.
РИА Новости 09:56
Наука

Способности мозга были обнаружены у человеческой кожи

Учеными была обнаружена в некоторых клетках кожи нейроподобная активность, которая обычно характерна для мозга.
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Футбол

Неймар назвал топ-5 футболистов современности

Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар назвал топ-5 футболистов современности, передает AS.
Газета.Ru 17:50
Армия и оружие

Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии

Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
РИА Новости 09:25
Общество

Гончарук рассказал о состоянии эвакуированных из КНР украинцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что у эвакуированных из Китая граждан не выявлено признаков заболевания вирусными заболеваниями.
RT на русском 18:07
Общество

Суд разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода под Берлином

Ранее в лесу под германской столицей, где ведется подготовка площадки для строительства первого в Европе завода Tesla, были найдены семь неразорвавшихся американских бомб времен Второй мировой войны.
Московский Комсомолец 18:41
Происшествия

Экс-полицейский признал вину по делу журналиста Голунова

Адвокат рассказал RT, что Коновалов в ходе очной ставки признал вину, сказав, что лично подбросил наркотики Голунову по просьбе Ляховца.
RT на русском вчера в 13:30
Экономика

Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине

Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.
RT на русском 10:34
Общество

Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек

В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
REGNUM 05:34
Происшествия

Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау найден мертвым у себя дома

Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау найден мертвым у себя дома, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Газета.Ru вчера в 23:27
Здоровье

Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин

Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.
РИА Новости 18 февраля в 06:08
Происшествия

Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы

Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
RT на русском 14:30
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Интерфакс 05:20
Политика

В Кремле отреагировали на решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Минюст анализирует решение Апелляционного суда Гааги, который ранее обязал Россию выплатить более 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа.
URA.Ru вчера в 05:29
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом

Тимур Бекмамбетов сразу поставил актеру условие – ему нужно будет сильно похудеть, поскольку знаменитый герой Михаил Девятаев в момент побега из концлагеря весил около 39 кг.
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Шоу-бизнес

Наташа Королева трогательно поздравила сына с 18-летием

Сегодня сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 18 лет.
Вокруг ТВ вчера в 10:39
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Камчатке

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Происшествия

Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Газета.Ru 11:58
Политика

NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа

Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Интерфакс 19:18
Экономика

«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 07:04
Музыка

Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата

ToDay News Ufa вчера в 06:49
Общество

В России выдвинули две версии передачи коронавируса

Российские вирусологи выдвинули две версии передачи коронавируса. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru 19:55
Биатлон

Слепцова ответила на высказывания Самуэльссона о её виновности

Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова прокомментировала слова шведа Себастьяна Самуэльссона о её виновности в нарушении антидопинговых правил.
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Здоровье

Кузнецова попросила рассмотреть обеспечение лекарствами детей с СМА

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит правительство РФ рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) из средств федерального бюджета, сообщается на сайте омбудсмена.
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Искусственный интеллект открыл новые антибиотики

ToDay News Ufa 18:14
Наука

Физики в очередной раз не нашли различий между материей и антиматерией

Многие физики считают, что ответ на эту загадку кроется в малейших различиях в свойствах, поведении и устройстве частиц антиматерии и материи.
ТАСС Наука 08:57
Здоровье

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй увеличилось до 2144

RT на русском 18:43
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