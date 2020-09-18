В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
В Ярославской области задержали 41-летнего Виталия Молчанова, который подозревался в изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних девочек в Рыбинске. Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУМВД.В источнике
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