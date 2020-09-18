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Газета.Ru
Газета.Ru

В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек

В Ярославской области задержали 41-летнего Виталия Молчанова, который подозревался в изнасиловании и убийстве двух несовершеннолетних девочек в Рыбинске. Об этом сообщили РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУМВД.В источнике
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ГТРК Ярославия

Задержанного по подозрению в убийстве девочек в Рыбинске допрашивают следователи

ГТРК Ярославия07:53
Коммерсантъ Ярославль

Подозреваемый в убийстве двух девочек сознался в преступлении

Коммерсантъ Ярославль07:44
Московский Комсомолец Ярославль

Выпил и убил: задержанный в Ярославской области маньяк рассказал подробности убийства детей

Московский Комсомолец Ярославль05:53
Аргументы и Факты

Предполагаемый убийца двух сестер в Рыбинске признал свою вину

Аргументы и Факты06:39
Новости Ярославля 76.ru

Как задерживали маньяка, убившего девочек в Рыбинске: эксклюзивное видео

Новости Ярославля 76.ru07:24
КП - Ярославль

Прятался в заброшках и кустах. Как задерживали подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске

КП - Ярославль06:51
Life.ru

Лайф выяснил, вручат ли награду в полмиллиона рублей за поимку рыбинского маньяка

Life.ru05:56

Россия, Венесуэла и Китай призвали ООН прекратить дебаты по Белоруссии

Как отметили Белоруссия, Россия, Китай и Венесуэла, СПЧ ООН нарушил формат срочных дебатов, потому что они не предусматривают участие представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам человек или странового спецдокладчика.
Газета.Ru05:20
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Варламов признан второй звездой матча «Айлендерс» с «Тампой»

Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов стал второй звездой шестого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Тампы-Бэй Лайтнинг", сообщает официальный сайт Лиги.
Газета.Ru01:05

Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова - чиновник, готовый слушать и слышать критику», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.ру07:58
3

Парламент Татарстана утвердил Песошина в должности премьер-министра

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании регионального парламента в пятницу утвердили кандидатуру Алексея Песошина, предложенную главой республики Рустамом Миннихановым, на должность премьер-министра Татарстана, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:41
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Лекарство от коронавируса «Арепливир» будет стоить в аптеках 12 320 рублей

Одна упаковка нового российского препарата для лечения COVID-19 «Арепливир», который Минздрав разрешил применять амбулаторно, будет стоить в рознице от 12 320 рублей, сообщил ТАСС гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.
BFM.ru08:06
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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