Армия и оружие
Капитал страныВ ЮАР прилетели российские самолеты Ту-160
В Министерстве обороны России сообщили, что два отечественных стратегических бомбардировщика Ту-160 прибыли на аэродром Ватерклоф, который располагается в Южно-Африканской Республике. Отмечается, что их полет проходил над водами Каспийского и Аравийского морей и Индийского океана.
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Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
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Глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о наступлении санкционной паузы.
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Организаторы сообщили об отказе мэрии согласовать «Русский марш»
В оргкомитете сообщили, что будут продолжать переговоры со столичными властями. Также был подан иск в суд, чтобы обжаловать отказ.
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Песков: на переговорах с Анкарой Москва учитывала интересы Дамаска
Песков напомнил, что Россия — единственная сторона, которая законно имеет свои вооруженные силы на территории Сирии и поэтому она не могла на переговорах игнорировать интересы официального Дамаска.
Вести.Ru 14:54
Общество
Испанского диктатора Франко перезахоронили
Тело испанского диктатора Франсиско Франко перезахоронили на кладбище Мингоррубио в Мадриде.
РБК 13:02
Армия и оружие
Трамп объяснил присутствие военных США на нефтяных объектах в Сирии
Власти США не позволят боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) вернуть контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.
РБК 14:05
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Тренерский штаб «Краснодара» назвал стартовый состав команды на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора».
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Почему Android 10 захватывает рынок быстрее предыдущих версий ОС
В конце июля 2018 года, незадолго до запуска Android 9 Pie, операционная система Android 8.0 Oreo занимала 8,9% рынка.
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Армия и оружие
В НАТО связали распад ДРСМД с увеличением расходов на оборону
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что прекращение Договора РСМД может рассматриваться как аргумент для роста расходов на оборону.
RT на русском 14:10
Политика
США начали процесс оформления депортации Бутиной в Россию
Иммиграционно-таможенная служба США подала иммиграционное уведомление на россиянку Марию Бутину для содержания ее под стражей в этом ведомстве до момента депортации в Россию.
Известия 14:50
Технологии
Гиперзвуковой двигатель HTX испытали в США
В американском штате Колорадо прошли испытания двигателя проекта HTX для гиперзвуковых летательных аппаратов.
Российская газета вчера в 05:30
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Абызову продлен срок ареста еще на 3 месяца
Экс-министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве, продлен срок ареста еще на три месяца.
Национальная служба новостей 14:35
Политика
Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию
В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru 13:42
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Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью
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Летидор 04:22
Политика
Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу
Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
РИА Новости 05:47
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов
Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.
Woman.ru вчера в 03:16
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Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
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Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных размеров
UfaTime.ru 22 октября в 15:29
Политика
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Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.
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Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
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В российских медицинских вузах увеличат количество бюджетных мест
В рамках национального проекта «Здравоохранение» глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей с помощью увеличения бюджетных мест в вузах.
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Старт продаж нового VW Golf намечен на декабрь, автомобиль точно появится и на российском рынке, но точных сроков пока не называют Хетчбэк восьмого поколения сохранил узнаваемые черты, но получил необычное оформление передней части.
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Мутко: Власти Иркутской области не справляются с восстановлением домов
Вице-премьер России Виталий Мутко, который возглавляет правкомиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области, раскритиковал работу местных властей по восстановлению жилья для пострадавших при паводках.
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«Газпром» ожидает от Украины ответа на предложения по транзиту газа
Члены правления ПАО «Газпром» высказали свои предложения по работе после 2019 года по транзиту и поставкам газа.
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Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business
В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
РБК 07:46
Футбол
Игроки «Барселоны» разнесли раздевалку стадиона «Славии»
Игроки «Барселоны» разнесли гостевую раздевалку «Эден Арены» после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов со «Славией» (2:1), сообщает Sport-English.
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