с чего всё началось

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

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