Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
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Информация об инциденте появилась
 в Telegram-канале “Подъем” - авторы канала сообщили, что событие случилось у поворота на площадь Нахимова, пострадавших, к счастью, нет.
Ferra07:09

Подробнее о событии

Военные ответили на сообщения о чуть не врезавшемся в зрителей Т-34

РБК09:24

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

РИА Новости08:29

На параде в Севастополе головной танк Т-34 чуть не въехал в зрителей

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В ЮВО опровергли серьезность ЧП с танком на параде в Севастополе

РЕН ТВ07:10

В министерстве обороны считают, что инцидент во время парада в Севастополе не представлял угрозу для зрителей

Эхо Москвы09:04

В Минобороны отреагировали на инцидент с едва не въехавшим в зрителей Т-34

Lenta.ru07:57

В Минобороны прокомментировали инцидент с едва не въехавшим в зрителей Т-34

Газета.Ru08:44
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В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

Газета.Ru 09:29
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Происшествия

Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев

Говорит Москва 02:42
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Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
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Политика

ООН призвала к возобновлению работы ближневосточного квартета

ООН призывает к незамедлительному возобновлению работы ближневосточного квартета (РФ, США, ЕС, ООН) с Палестиной, Израилем и странами региона для выхода из текущего кризиса.
ТАСС 09:50
Происшествия

Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

Lenta.ru 07:24
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Общество

Кокорин дал совет Ефремову, как вести себя в тюрьме

MOS.news 08:20
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Общество

РПЦ сочла высокие налоги для богатых «нравственно оправданными»

23 июня президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для граждан с высоким доходом.
Lenta.ru 05:55
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Футбол

Нобель Арустамян: Гинер заблокировал трансфер Вагнера Лава в ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» и инсайдер Нобель Арустамян прокомментировал переход бразильского форварда Вагнера Лава в «Кайрат».
Bookmaker-ratings.ru 09:44
Общество

Путин вручил государственные премии в Кремле

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил государственные премии выдающимся гражданам страны.
Народные новости 08:21
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Общество

Эксперт рассказал об аномальном числе зарегистрировавшихся на электронное голосование в Троицке

В Троицком районе Москвы на электронное голосование записались аномальное число граждан.
Дождь 09:11
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
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Происшествия

Крушение пассажирского самолета в Пакистане объяснили человеческим фактором

Интерфакс 09:45
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 09:00
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Политика

Путин на приеме в Кремле поднял тост за ветеранов и единение стран

Москва, 24 июня 2020, 14:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на приеме в честь глав государств, прибывших в Москву на парад Победы, поднял тост за ветеранов и единение стран.
REGNUM 07:39
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Хоккей

«Авангард» объявил о переходе нападающего АХЛ Рида Буше

CT news вчера в 20:38
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем.
Lenta.ru 09:22
Экономика

Владельцы коммерческой недвижимости заявили о сохранении арендаторов

8 июня президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий малым и средним предпринимателям из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды.
РИА Новости 22 июня в 07:11
Гаджеты

Почему необходимо выключать Bluetooth на смартфоне

Включенная функция Bluetooth сжирает батарею смартфона и делает его уязвимым к кибератакам.
Piter.tv 06:28
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Культура

Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

Курск сегодня вчера в 14:30
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Общество

Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы

Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос 08:10
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Финансы

Россияне снова начали пополнять валютные вклады

Жители России в мае снова начали пополнять свои валютные вклады в банках.
RT на русском 04:53
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Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM вчера в 14:50
1,6K
Общество

Рассекречено содержимое подаренных гостям парада Победы пакетов

Состав подаренных гостям парада Победы котомок рассекретили журналисты «МК».
Live24 07:41
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Политика

Лукашенко после парада в Москве сразу вылетел в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы сразу улетел в Минск.
RT на русском 08:57
16
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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Общество

Парад Победы в Москве сняли из космоса

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Известия 08:11
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Экономика

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

В 2013 году компании создали совместное предприятие (СП) "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция.
РБК вчера в 16:37
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Здоровье

Женщины Челябинска сняли видеообращение Алексею Текслеру

В видеоролике женщины сообщают, что на спорной площадке всего 400 деревьев, и эту цифру они противопоставляют «тысячам спасённых детей».
Деловой квартал (Челябинск) вчера в 07:24
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Здоровье

В Австралии власти штата просят помощи армии из-за вспышки Covid-19

Штат просит о «выделении 300 сотрудников, в том числе военных врачей, для оказания помощи в карантинных центрах и медицинских учреждениях в районах вспышки инфекции».
Евразия Daily 05:41
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