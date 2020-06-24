Общество

RT на русскомRT на русскомВ ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Южного военного округа.
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Информация об инциденте появилась
 в Telegram-канале “Подъем” - авторы канала сообщили, что событие случилось у поворота на площадь Нахимова, пострадавших, к счастью, нет.
Ferra07:09

Подробнее о событии

В ЮВО дали оценку инциденту с Т-34 на параде в Севастополе

Газета.Ru12:32

Военные ответили на сообщения о чуть не врезавшемся в зрителей Т-34

РБК09:24

В министерстве обороны считают, что инцидент во время парада в Севастополе не представлял угрозу для зрителей

Эхо Москвы09:04

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

РИА Новости08:29

В ЮВО опровергли серьезность ЧП с танком на параде в Севастополе

РЕН ТВ07:10

Военные прокомментировали сообщения СМИ об инциденте с танком Т-34 на параде в Севастополе

ТАСС09:07

На параде в Севастополе головной танк Т-34 чуть не въехал в зрителей

Подъём05:30
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Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

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Путин оценил парад Победы в Москве

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