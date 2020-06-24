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RT на русскомВ ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Южного военного округа.
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с чего всё началось
Информация об инциденте появилась в Telegram-канале “Подъем” - авторы канала сообщили, что событие случилось у поворота на площадь Нахимова, пострадавших, к счастью, нет.Ferra07:09
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