с чего всё началось

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Южного военного округа.

В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

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