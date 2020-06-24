Как сообщил в среду Черноморский флот, в праздновании 75-летия Победы в Севастополе, Симферополе, Керчи и Новороссийске приняли участие порядка пяти тысяч военнослужащих ЧФ.

с чего всё началось

В результате инцидента с танком Т-34 на параде Победы в Севастополе никто не пострадал, машина продолжила движение за колонной. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

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