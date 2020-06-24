Общество
РИА НовостиВ ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Ранее некоторые СМИ написали, что возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в людей, потому что якобы не смог вовремя повернуть. "Экипаж танка при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку", — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Информация об инциденте появилась в Telegram-канале “Подъем” - авторы канала сообщили, что событие случилось у поворота на площадь Нахимова, пострадавших, к счастью, нет.Ferra07:09
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Футбол
Голкипер «Ростова» Попов рассказал о пожеланиях игроков «Сочи»
CT news вчера в 04:33
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
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Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Общество
В территориальной избирательной комиссии Троицкого округа объяснили большое число заявлений на электронное голосование
В территориальной избирательной комиссии Троицкого округа объяснили техническим сбоем слишком большое число заявлений на электронное голосование.
Эхо Москвы 14:03
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
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В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде
В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
Наука
Британский препарат на 70% снизил рост агрессивных опухолей
Берзозертиб демонстрирует успех в связи с тем, что химиотерапия также оказывает воздействие на ДНК опухолей, которые становятся чувствительнее к компонентам нового препарата.
Evo-rus.com 11:37
Армия и оружие
США перебросят в Польшу две тысячи военных
Предполагается, что вместо одной в Польшу перебросят две тысячи американский солдат. Часть войск передислоцируют из Германии.
Деловое.ТВ вчера в 09:28
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Футбол
Футболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на базе клуба
Как сообщается на сайте клуба, футболисты и тренерский штаб команды решили поселиться на базе в Баковке в связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 08:50
Происшествия
Активиста в Петербурге оштрафовали за лозунг с матом
Активисту Павлу Крисевичу назначили штраф в 500 рублей, за лозунг с матом.
Росбалт 14:14
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«Урал» вышел в полуфинал Кубка России
Футболисты "Урала" стали последними участниками полуфинала Кубка России, обыграв в Ярославле местный "Шинник" со счетом 2:0.
Российская газета 13:05
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
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Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России
Для пользователей из России Valve снизила цену Battle Pass 2020.
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Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Происшествия
Украинские радикалы напали на депутата партии Зеленского
Газета.Ru вчера в 16:19
Общество
Кустурица посетил Главный храм ВС РФ
Знаменитый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот».
ТК Звезда 08:47
Политика
Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
Политика
Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины
На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
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Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
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Турецкая партия обнародовала план с признанием Крыма территорией РФ
Турецкая партия Vatan представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, подразумевающий признание Крыма территорией России.
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Политика
Лукашенко прибыл в Москву на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу, где 24 июня вместе с сыновьями примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
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Культура
Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
Evo-rus.com вчера в 06:05
Наука
С падением Римской республики связали извержение вулкана на Аляске
Международная группа специалистов и историков нашла доказательства, связывающие необъяснимый период сильного похолодания в древнем Риме с маловероятным источником: мощным извержением вулкана Окмок на Аляске, расположенного на противоположной стороне Земли.
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На Мамаевом Кургане начался концерт Победы
Специально для Концерта Победы на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
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Лукашенко расплакался на параде Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец 04:17
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
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Парад Победы в Москве засняли из космоса
Московский парад Победы заснял из космоса российский спутник дистанционного зондирования "Ресурс-П", сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Газета.Ru 08:16