Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Ранее некоторые СМИ написали, что возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в людей, потому что якобы не смог вовремя повернуть. "Экипаж танка при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку", — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Информация об инциденте появилась
 в Telegram-канале “Подъем” - авторы канала сообщили, что событие случилось у поворота на площадь Нахимова, пострадавших, к счастью, нет.
Ferra07:09

Подробнее о событии

В ЮВО опровергли серьезность ЧП с танком на параде в Севастополе

РЕН ТВ07:10

Военные ответили на сообщения о чуть не врезавшемся в зрителей Т-34

РБК09:24

Военные прокомментировали сообщения СМИ об инциденте с танком Т-34 на параде в Севастополе

ТАСС09:07

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

РИА Новости08:29

В ЮВО дали оценку инциденту с Т-34 на параде в Севастополе

Газета.Ru12:32

В министерстве обороны считают, что инцидент во время парада в Севастополе не представлял угрозу для зрителей

Эхо Москвы09:04

На параде в Севастополе головной танк Т-34 чуть не въехал в зрителей

Подъём05:30
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Футбол

Голкипер «Ростова» Попов рассказал о пожеланиях игроков «Сочи»

CT news вчера в 04:33
Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
2,9K
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
6,7K
Общество

В территориальной избирательной комиссии Троицкого округа объяснили большое число заявлений на электронное голосование

В территориальной избирательной комиссии Троицкого округа объяснили техническим сбоем слишком большое число заявлений на электронное голосование.
Эхо Москвы 14:03
6
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
765
Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
1,9K
Наука

Британский препарат на 70% снизил рост агрессивных опухолей

Берзозертиб демонстрирует успех в связи с тем, что химиотерапия также оказывает воздействие на ДНК опухолей, которые становятся чувствительнее к компонентам нового препарата.
Evo-rus.com 11:37
2
Армия и оружие

США перебросят в Польшу две тысячи военных

Предполагается, что вместо одной в Польшу перебросят две тысячи американский солдат. Часть войск передислоцируют из Германии.
Деловое.ТВ вчера в 09:28
99
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
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Футбол

Футболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на базе клуба

Как сообщается на сайте клуба, футболисты и тренерский штаб команды решили поселиться на базе в Баковке в связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 08:50
12
Происшествия

Активиста в Петербурге оштрафовали за лозунг с матом

Активисту Павлу Крисевичу назначили штраф в 500 рублей, за лозунг с матом.
Росбалт 14:14
Футбол

«Урал» вышел в полуфинал Кубка России

Футболисты "Урала" стали последними участниками полуфинала Кубка России, обыграв в Ярославле местный "Шинник" со счетом 2:0.
Российская газета 13:05
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
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Киберспорт

Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России

Для пользователей из России Valve снизила цену Battle Pass 2020.
Dota2.ru 12:58
Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
2,7K
Происшествия

Украинские радикалы напали на депутата партии Зеленского

Газета.Ru вчера в 16:19
11
Общество

Кустурица посетил Главный храм ВС РФ

Знаменитый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот».
ТК Звезда 08:47
2
Политика

Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
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Политика

Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины

На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
254
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru 13:44
42
Политика

Турецкая партия обнародовала план с признанием Крыма территорией РФ

Турецкая партия Vatan представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, подразумевающий признание Крыма территорией России.
Известия 14:08
257
Политика

Лукашенко прибыл в Москву на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу, где 24 июня вместе с сыновьями примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС вчера в 16:59
71
Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости 12:27
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Культура

Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу

Evo-rus.com вчера в 06:05
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Наука

С падением Римской республики связали извержение вулкана на Аляске

Международная группа специалистов и историков нашла доказательства, связывающие необъяснимый период сильного похолодания в древнем Риме с маловероятным источником: мощным извержением вулкана Окмок на Аляске, расположенного на противоположной стороне Земли.
Evo-rus.com 07:35
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Культура

На Мамаевом Кургане начался концерт Победы

Специально для Концерта Победы на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
НовостиВолгограда.ру 14:00
4
Общество

Лукашенко расплакался на параде Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец 04:17
33
Политика

Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Общество

Парад Победы в Москве засняли из космоса

Московский парад Победы заснял из космоса российский спутник дистанционного зондирования "Ресурс-П", сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Газета.Ru 08:16
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