с чего всё началось

Ранее некоторые СМИ написали, что возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в людей, потому что якобы не смог вовремя повернуть. "Экипаж танка при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку", — говорится в сообщении.

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

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