с чего всё началось

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения Южного военного округа.

В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

Общество Москвичей ждет 15-минутный салют в честь 75-летия Победы Пиротехническое шоу в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начнется в 23.00 и продлится 15 минут, сообщили в мэрии. 69

Авто Появились первые официальные изображения нового Kia Carnival Концерн Kia поделился со своими поклонниками дебютные фотографии готовящейся новинки - нового минивэна Kia Carnival, который должен дебютировать на родине бренда этим летом. 30

Общество Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны. 1,3K

Политика США предложили России обсудить доктрины применения ядерного оружия Соединенные Штаты предлагают России в рамках консультаций по стратегической стабильности обсудить доктрины применения ядерного оружия (ЯО) и не охваченные Договором о СНВ (ДСНВ, СНВ-3) атомные боезаряды, сообщил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Происшествия Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. 766

Игры Project CARS 3 выйдет 28 августа В официальном твиттере Bandai Namco появилась точная дата выхода гоночного симулятора Project CARS 3. По данным компании, новинка выйдет в свет уже 28 августа на PlayStation 4, Xbox One и PC.

Футбол "Он всегда раскачивал лодку!": Семин ответил на критику Кикнадзе Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин прокомментировал критику в свой адрес со стороны генерального директора "железнодорожников" Василия Кикнадзе.

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Энергетика Стоимость нефти Brent опустилась ниже $41 Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent снизилась более чем на 5% — до $40,48 за баррель. 1

Политика Президент Косово Тачи отменил поездку в США из-за повестки в Гаагу Специальный представитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл на своей странице в социальной сети Twitter сообщил о том, что 27 июня в Вашингтоне Косово и Сербию будут представлять Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти. 10

Происшествия В Махачкале произошел крупный пожар на рынке Позже пресс-служба главка МЧС по Дагестану сообщила, что возгорание на рынке на проспекте Аметхана Султана удалось локализовать на площади 1500 кв. м. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. 2