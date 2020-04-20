Армия и оружие
Газета.RuВ ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости". Там рассказали, что дополнительные войска в Чечню не вводились.
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Жители Чечни сообщили о размещении федеральных военных в Надтеречном районе
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