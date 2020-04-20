В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости". Там рассказали, что дополнительные войска в Чечню не вводились.

В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились

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