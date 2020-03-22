Происшествия

ИзвестияИзвестияНа свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу 22 марта. Инцидент произошел 21 марта в одном из ресторанов города.
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В Югре на свадьбе убили жениха

Новости Югры08:09

Убийством жениха закончилось празднование свадьбы в Нижневартовске

СургутИнформТВ05:25

В Нижневартовске на свадьбе гость зарезал жениха

ИА СИА-Пресс03:42

В Нижневартовске гость во время свадьбы убил жениха

NV86.ru04:03

В Югре мужчину убили на праздновании собственной свадьбы

ТАСС03:30

В Нижневартовске жениха зарезали на праздновании свадьбы

Газета.Ru03:22

Жителя ХМАО зарезали во время празднования собственной свадьбы

РИА Новости03:05
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Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Футбол

Тренеры Российской премьер-лиги выбрали лучшего игрока сезона

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал тремя лучшими игроками сезона «железнодорожников» Маринато Гилерме, Крыховяка и Алексея Миранчука.
РБК 10:57
Наука

Появился быстрый способ очистки воды

Исследователи объяснили, что наноуглероды используются для очистки воды и сточных вод путем адсорбции или поглощения красителей, газов, органических соединений и токсичных ионов металлов.
Хайтек 09:08
Экономика

Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля

Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты».
РБК 20 марта в 17:00
Здоровье

Минздрав назвал покупку аппаратов ИВЛ для личных нужд лишённым смысла

По данным ведомства, государственные медицинские организации полностью укомплектованы оборудованием для искусственной вентиляции лёгких.
Говорит Москва 12:14
Автоспорт

За Renault в виртуальном Бахрейне поедут пилот и гольфист

В Renault объявили состав своей команды, которая сегодня выйдет на старт виртуального Гран При Бахрейна.
F1news.ru 06:38
Здоровье

Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Shraibikus News 12:09
Армия и оружие

В ДНР заявили об 11 нарушениях перемирия за сутки

Украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получил один человек, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 03:10
Общество

Оперный певец Пласидо Доминго сообщил о заражении коронавирусом

Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился новым типом коронавируса.
РБК 12:16
Энергетика

В Госдуме предложили снизить цены на бензин для населения

В Госдуме выступили с предложением снизить цены на топливо для населения.
Деловое.ТВ вчера в 02:39
Политика

Пушков сравнил реакцию на коронавирус в РФ и США

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков сравнил реакцию на коронавирус у жителей России и США.
ФАН 04:35
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

РИА Новости вчера в 14:59
Политика

Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися

RT на русском 11:20
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошёл подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», — цитирует ведомство РИА Новости.
RT на русском 10:02
Происшествия

Два случая заражения коронавирусом подтвердились в Удмуртии

У двоих человек, вернувшихся из Европы, выявлены случаи коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Александр Бречалов в воскресенье.
Интерфакс 08:30
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым

На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
RuNews24.ru 02:03
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Здоровье

Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса

Британская ассоциация отоларингологии сообщает, что потеря обоняния может стать одним из симптомов заражения коронавирусной инфекцией.
Профиль вчера в 21:30
Экономика

Недвижимость на вторичном рынке в России дорожает — «Коммерсантъ»

В сравнении с ценами марта 2019 года рост составил 4,6%. «Авито Недвижимость» оценивает среднюю стоимость вторичного жилья в России в 54,1 тыс. руб. за кв. м. Что также дороже, чем в феврале (на 0,2%), и в сравнении с ценами прошлого года (на 4,1%).
Красная весна 07:03
Политика

Зеленский попросил Кабмин справиться с паникой населения из-за эпидемии

Захарова: Украина готовит провокацию в Крыму Зеленский обозначил самоизоляцию и предотвращение паники населения приоритетными направлениями в нераспространении коронавируса в стране.
SM News 11:59
Общество

Определен самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт

Определен самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт.
Lenta.ru 11:11
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами

Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Вести.Ru 11:23
Футбол

В РПЛ заявили, что чемпионат возобновится не раньше 24 апреля

Ранее сообщалось, что РПЛ из-за коронавируса приостановила проведение чемпионата до 10 апреля.
Ореанда-Новости вчера в 09:04
Происшествия

По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников

Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Kursk.com 05:42
Политика

Путин предложил помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
Взгляд.ру вчера в 13:36
Здоровье

Минздрав опубликовал рекомендации для онкобольных пациентов

Уточняется, что рекомендации относятся к пациентам, страдающим аутоиммунными заболеваниями (такими как ревматоидный артрит, рассеянный склероз), пациентам в состоянии после трансплантации органов и получающим иммуносупрессивную терапию, а также получающим химиотерапию по поводу злокачественных новообразований.
РИА Новости 07:15
Общество

В ФРГ запретят людям собираться более чем по двое

Людям будет запрещено собираться более чем по двое, сообщило ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Известия 11:39
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Общество

Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса

Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.
РИА Новости 12:02
Происшествия

Крупный пожар на складе в Подмосковье полностью ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в субботу утром на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья.
ТАСС 11:31
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