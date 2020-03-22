Происшествия
ИзвестияНа свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха
В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу 22 марта. Инцидент произошел 21 марта в одном из ресторанов города.
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Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Футбол
Тренеры Российской премьер-лиги выбрали лучшего игрока сезона
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал тремя лучшими игроками сезона «железнодорожников» Маринато Гилерме, Крыховяка и Алексея Миранчука.
Наука
Появился быстрый способ очистки воды
Исследователи объяснили, что наноуглероды используются для очистки воды и сточных вод путем адсорбции или поглощения красителей, газов, органических соединений и токсичных ионов металлов.
Экономика
Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля
Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты».
Здоровье
Минздрав назвал покупку аппаратов ИВЛ для личных нужд лишённым смысла
По данным ведомства, государственные медицинские организации полностью укомплектованы оборудованием для искусственной вентиляции лёгких.
Автоспорт
За Renault в виртуальном Бахрейне поедут пилот и гольфист
В Renault объявили состав своей команды, которая сегодня выйдет на старт виртуального Гран При Бахрейна.
Здоровье
Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Армия и оружие
В ДНР заявили об 11 нарушениях перемирия за сутки
Украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получил один человек, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Общество
Оперный певец Пласидо Доминго сообщил о заражении коронавирусом
Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился новым типом коронавируса.
Энергетика
В Госдуме предложили снизить цены на бензин для населения
В Госдуме выступили с предложением снизить цены на топливо для населения.
Политика
Пушков сравнил реакцию на коронавирус в РФ и США
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков сравнил реакцию на коронавирус у жителей России и США.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Политика
Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошёл подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», — цитирует ведомство РИА Новости.
Происшествия
Два случая заражения коронавирусом подтвердились в Удмуртии
У двоих человек, вернувшихся из Европы, выявлены случаи коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Александр Бречалов в воскресенье.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым
На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Здоровье
Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса
Британская ассоциация отоларингологии сообщает, что потеря обоняния может стать одним из симптомов заражения коронавирусной инфекцией.
Экономика
Недвижимость на вторичном рынке в России дорожает — «Коммерсантъ»
В сравнении с ценами марта 2019 года рост составил 4,6%. «Авито Недвижимость» оценивает среднюю стоимость вторичного жилья в России в 54,1 тыс. руб. за кв. м. Что также дороже, чем в феврале (на 0,2%), и в сравнении с ценами прошлого года (на 4,1%).
Политика
Зеленский попросил Кабмин справиться с паникой населения из-за эпидемии
Захарова: Украина готовит провокацию в Крыму Зеленский обозначил самоизоляцию и предотвращение паники населения приоритетными направлениями в нераспространении коронавируса в стране.
Общество
Определен самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт
Определен самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт.
Общество
Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами
Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами с 23 марта, информирует РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Футбол
В РПЛ заявили, что чемпионат возобновится не раньше 24 апреля
Ранее сообщалось, что РПЛ из-за коронавируса приостановила проведение чемпионата до 10 апреля.
Происшествия
По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников
Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Политика
Путин предложил помощь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
Здоровье
Минздрав опубликовал рекомендации для онкобольных пациентов
Уточняется, что рекомендации относятся к пациентам, страдающим аутоиммунными заболеваниями (такими как ревматоидный артрит, рассеянный склероз), пациентам в состоянии после трансплантации органов и получающим иммуносупрессивную терапию, а также получающим химиотерапию по поводу злокачественных новообразований.
Общество
В ФРГ запретят людям собираться более чем по двое
Людям будет запрещено собираться более чем по двое, сообщило ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Общество
Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса
Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.
Происшествия
Крупный пожар на складе в Подмосковье полностью ликвидирован
Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в субботу утром на складе алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья.