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РИА НовостиРИА НовостиВ Югре продлили режим самоизоляции

Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 30 июня включительно, сообщает в понедельник оперативный штаб региона. "Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении.
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Решение Путина о переизбрании Комаровой может обнулиться?

Муксун.fm04:47

В Югре продлили режим самоизоляции

РИА Новостивчера в 12:53

Главные новости в ХМАО за 22 июня. В регионе продлен карантин, медики из Москвы спешат на помощь югорчанам

URA.Ruвчера в 22:35

В Югре продлили режим самоизоляции до конца июня

Новости Югрывчера в 12:53

В Югре можно выходить из дома за хлебом, в аптеку и на голосование

СургутИнформТВ02:21

Режим самоизоляции в Югре продлен до 30 июня

ИА СИА-Прессвчера в 12:42

СРОЧНО! В Югре вновь продлен режим самоизоляции

СургутИнтерНовостивчера в 12:54
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Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском 03:28
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Политика

Защита обвиняемого по делу MH17 указала на недостатки в расследовании

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года.
РИА Новости вчера в 06:51
Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Газета.Ru 04:08
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Здоровье

В Барнауле заработал уникальный Центр ядерной медицины

Толк 04:14
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Общество

В США погиб голливудский продюсер Стив Бинг

МИР 24 00:14
Политика

Раскрыта просьба Обамы к Путину «не идти дальше аннексии Крыма»

Дальше приводится просьба бывшего президента США Барака Обамы к Путину после присоединения полуострова.
Lenta.ru вчера в 06:08
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Общество

Forbes назвал лучшим российским вузом Высшую школу экономики

Forbes назвал лучшим российским вузом в 2020 г. Высшую школу экономики (ВШЭ).
Ведомости 03:04
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Происшествия

В Ленобласти отец посадил на цепь 10-летнего сына

Гатчина, Ленинградская область, 23 июня 2020, 11:06 — REGNUM В Ленинградской области отец решил проучить сына за проступок, посадив его на цепь.
REGNUM 04:06
Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
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Шоу-бизнес

Брежневу осудили за «мужиковатый» костюм на репетиции

Слово и Дело 02:43
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Общество

Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
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Общество

Ещё 7 человек заболели коронавирусом в Севастополе

На территории Севастополя за истекшие сутки 7 человек заболели коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
Крым 24 04:22
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Происшествия

В центре Москвы задержали участников несогласованной акции

Известия вчера в 14:22
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Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
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Политика

Президент Хорватии не приедет на Парад Победы в Москве

Парламентская газета вчера в 09:00
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Футбол

Стерлинг отреагировал на баннер «Жизнь белых имеет значение»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на пролёт над стадионом самолёта с баннером «Жизнь белых имеет значение» во время домашнего матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли».
RT на русском 04:08
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
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Кино

Волк в новых сериях «Ну, погоди» бросит курить

Мойка78 21 июня в 20:59
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Общество

С сайта газеты «Ведомости» исчезла заметка о том, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей

В материале приводились данные исследования компании Russian Field, утверждалось, что 46% жителей столицы поддерживают поправки, а 43% нет.
Эхо Москвы вчера в 15:32
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Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
Bimru.ru вчера в 12:58
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Здоровье

Составлен топ-5 опасных препаратов из домашней аптечки

Четвертое место в рейтинге самых опасных препаратов домашней аптечки занимает аспирин.
iReactor 02:59
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Наука

Рядом со Стоунхенджем нашли памятник времен неолита

В нескольких километрах от знаменитого Стоунхенджа археологи нашли неизвестный памятник.
Невские Новости вчера в 22:51
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Шоу-бизнес

Пугачева ожидает пополнение в семье

Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
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Гаджеты

В Сети появились изображения новых кроссоверов Toyota

По предварительной информации, речь идёт о двух новых электрических кроссоверах Toyota, которые могут появиться в серийном производстве в скором времени.
Тарантас Ньюс 04:50
Происшествия

Директор театра Виктюка назвал чушью обвинение в изнасиловании

Директор театра Виктюка Валерий Райков назвал чушью обвинение в изнасиловании со стороны секретаря этого же театра.
Газета.Ru 04:37
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Происшествия

Юный блогер снимал видео про загадочный чемодан на берегу и нашел труп

Lenta.ru 03:15
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Происшествия

Арестован подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде

РЕН ТВ вчера в 15:36
Происшествия

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru вчера в 12:36
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Наталья Владимировна Комарова
Российский политик. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 1 марта 2010. Депутат Государственной Думы Российской Федерации.
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