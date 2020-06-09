Динамика распространения новой коронавирусной инфекции не демонстрирует устойчивости с точки зрения ее снижения. В связи с этим на основании требований Роспотребнадзора сегодня будет подготовлено решение о продлении режима самоизоляции до 23 июня включительно.

В Ханты-Мансийском автономном округе режим самоизоляции продлён до 23 июня, передает ОТР заявление властей на заседании оперативного штаба.

В Югре режим самоизоляции продлен до 23 июня

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