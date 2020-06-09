Коронавирус
Общественное телевидение РоссииВ Югре режим самоизоляции продлен до 23 июня
В Ханты-Мансийском автономном округе режим самоизоляции продлён до 23 июня, передает ОТР заявление властей на заседании оперативного штаба.
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Динамика распространения новой коронавирусной инфекции не демонстрирует устойчивости с точки зрения ее снижения. В связи с этим на основании требований Роспотребнадзора сегодня будет подготовлено решение о продлении режима самоизоляции до 23 июня включительно.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре
Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы.
ТАСС 15:00
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia вчера в 04:27
Происшествия
Полиция задержала Михаила Ефремова после допроса
Полиция задержала актера Михаила Ефремова, который стал участником смертельного ДТП в центре Москвы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
РИАМО 11:58
Политика
Киев усилил контактную группу в Минске перебежчиками из Донецка
По инициативе властей в состав переговорной группы вошли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, оставившие Донецк в 2014 году.
ИА Красная Весна 16:04
Армия и оружие
Forbes оценил военное превосходство России над НАТО в Прибалтике
Силы США и НАТО в Европе, как сообщает Forbes неспособны отразить внезапное нападение на Прибалтику.
Российская газета 06:39
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Единоборства
UFC раскрыл место «Бойцовского острова» и назвал даты турниров
Официально UFC анонсировал проведение сразу четырех турниров, которые пройдут в течение двух недель - один номерной (UFC 251, 11 июля) и три турнира серии Fight Night (15, 18 и 25 июля).
Газета.Ru 15:40
Политика
Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону
Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
Вести.Ru 15:51
Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
Футбол
В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Экономика
В мировой авиации подсчитали убытки из-за коронавируса
Крупнейшие международные авиакомпании потеряют из-за пандемии коронавируса в 2020 году порядка 84 млрд долларов.
BFM.ru 12:19
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Армия и оружие
За сутки украинская армия пять раз нарушила перемирие в ДНР
Новостной фронт 02:43
Кино
Стартовало производство сиквела «Человек-паук: Через вселенные»
Стартовало производство сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» — об этом сообщил главный аниматор проекта.
Игромания.ру 10:16
Армия и оружие
Танки Abrams ВС Египта вторглись в Ливию и идут на помощь Хафтару
Крупная колонна военной техники вооруженных сил Египта вошла на территорию Ливии для помощи Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Российский Диалог 07 июня в 14:17
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
Общество
Сервисы каршеринга не смогли запустить поминутную аренду в Москве
Каршеринговые сервисы не смогли запустить 9 июня поминутную аренду автомобилей в Москве из-за отсутствия распоряжения городских властей.
Коммерсантъ 13:49
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 06:19
Происшествия
Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть
В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37
Армия и оружие
В Госдуме экспертов Украины назвали неучами за идею ударов по Сибири
Российская газета вчера в 05:05
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложит «Аяксу» 40 млн евро за ван де Бека
В нынешнем сезоне ван де Бек принял участие в 37 матчах за «Аякс» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.
Sport24.ru 07 июня в 22:31
Экономика
Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля
В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт вчера в 18:59
Здоровье
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое. Об этом терапевт Ольга Кашубина заявила в интервью для журналистов радио Sputnik.
Piter.tv 00:53
Общество
Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве
Власти Москвы пока что не намерены отказываться от приложения «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать заразившиеся коронавирусом граждане и их родственники.
РБК 15:53
Наука
Археологи нашли предшественника Великой китайской стены
Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика 05:42
Футбол
Юрист Черчесова рассказал о шансах тренера возглавить «Спартак»
Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год. На данный момент главным тренером "Спартака" является Доменико Тедеско.
Vprognoze.ru 02:25