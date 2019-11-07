Происшествия
РБКВ Югре восемь детей отравились угарным газом
В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 02:22, Вашингтон
Происшествия
Сбившего полицейского водителя задержали со стрельбой в Петербурге
Водитель автомобиля Volkswagen сбил полицейского в Санкт-Петербурге в среду вечером, когда сотрудники МВД пытались остановить его для проверки документов, а затем скрылся.
ТАСС вчера в 15:47
Спорт
Иран обыграл Мексику на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу
РИА Новости 05 ноября в 12:41
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Футбол
«Манчестер Сити» перевёл Уолкера на позицию вратаря
Пресс-служба «Манчестер Сити» подшутила над защитником команды Кайлом Уолкером, переведя его на позицию вратаря.
Чемпионат 01:22
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Футбол
Черышев пропустит матчи сборной России против Бельгии и Сан-Марино
Черышев получил повреждение в поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лилля» (4:1). Таким образом, Черышев не поможет сборной России в матчах против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).
Bookmaker-ratings.ru 02:05
Происшествия
В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе
Пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края, возгорание удалось локализовать на площади порядка 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 02:09
Происшествия
В Таиланде утонул турист из России
Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.
REGNUM 01:11
Политика
Зеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах
Известия вчера в 16:17
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка
46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр вчера в 07:05
Происшествия
СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове
Российская газета 02:10
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Шоу-бизнес
Кристина Асмус после травли не хочет сниматься в постельных сценах
Кристина Асмус в эфире «Морозова ХЗ-шоу» решила рассказать о травле, которой подверглась она и ее близкие после пикантной сцены в фильме «Текст».
Вести Подмосковья 02:15
Энергетика
Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин
Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
РБК 01:00
Происшествия
Главе Чебаркуля предъявили обвинения по трем статьям
Главе Чебаркуля (Челябинская область) Сергею Ковригину предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями и их превышении, а также в получении взятки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на СУ СКР.
Доступ1 01:32
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 4 копейки — до 63,53 рубля. Курс евро увеличился на 7 копеек и составил 70,38 рубля.
RT на русском вчера в 02:02
Транспорт
Две станции метро Петербурга работают в ограниченном режиме
Две станции красной ветки метро на севере Петербурга переведены на режим ограниченного пассажиропотока из-за технической поломки на конечной станции.
REGNUM 00:22
Происшествия
Наводнение в Новгородской области: число эвакуированных растёт
В Новгородской области, по данным на 22:00 сегодняшнего дня, 6 ноября, остаются подтопленными территории 11 районов региона.
REGNUM вчера в 15:47
Фигурное катание
Жулин: В прыжках Загитовой появилась тяжесть, это опасная тенденция
Нева Спорт вчера в 07:31
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru вчера в 21:55
Армия и оружие
Американский F-16 случайно обронил ракету на Японию
Военный американский истребитель F-16 выронил учебную ракету во время полета над Японией.
Lenta.ru 01:29
Происшествия
Силовики задержали первого заместителя главы Новотроицка
Силовики днём 5 ноября задержали первого заместителя главы Новотроицка Артёма Липатова.
Новотроицк.рф 05 ноября в 07:51
Экономика
ВТБ и ВЭБ прокредитуют создание угольного терминала в Хабаровском крае
Банк ВТБ и госкорпорация ВЭБ.РФ профинансируют строительство угольного терминала в морском порту Ванино в Хабаровском крае, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.
РБК 02:02
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского издания Foreign Policy, вооруженные силы США готовятся к «эпохе великодержавного соперничества», но слабо подготовлены к противостоянию с Россией и Китаем.
REGNUM 01:09
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка
Банк России с 7 ноября отозвал лицензию у чебоксарского Чувашкредитпромбанка, следует из инсайдерской информации на сайте регулятора.
Интерфакс 00:35
Политика
Азербайджан вручил ноту протеста послу России
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
Lenta.ru вчера в 21:53
Происшествия
МВД разоблачило группу кредитных мошенников
В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 22:02
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27