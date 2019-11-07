Происшествия

РБКРБКВ Югре восемь детей отравились угарным газом

В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.
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Следователи озвучили предварительную причину массового отравления угарным газом в Ханты-Мансийске

Новости Югры02:29

В Югре восемь детей и двое взрослых отравились угарным газом

СургутИнформТВ01:16

Пять человек отравились угарным газом в Дагестане

Кавказский узел03 ноября в 21:25

В Югре проверят инцидент с отравлением угарным газом десяти человек

РИА Новости00:28

Пять человек отравились угарным газом в Кизилюрте

Молодежь Дагестана04 ноября в 09:22

В Кизилюрте шесть человек отравились угарным газом

ИсламДаг04 ноября в 05:55

В Югре отравилась многодетная семья

Московский Комсомолец00:33
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Общество

Harper Collins назвало «климатическую забастовку» словосочетанием года

Издательство Harper Collins, выпускающее толковый словарь английского языка, назвало словосочетанием 2019 года выражение climate strike ("климатическая забастовка").
ТАСС вчера в 19:26
Шоу-бизнес

Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии

Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
Народные новости вчера в 03:48
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru вчера в 08:35
Шоу-бизнес

Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

Фрагмент интервью Асмус разместила на своей странице в Instagram, назвав его подарком «для хейтеров, троллей и гоблинов».
News.ru вчера в 17:25
Футбол

Сарри объяснил замену Роналду в матче с «Локомотивом»

Спорт-Экспресс вчера в 15:47
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Общество

Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс

Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
REGNUM вчера в 14:15
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о головной боли при раке мозга

Доктор Мясников рассказал в очередном выпуске программы, как правильно бороться с обычной головной болью, в каким количествах следует принимать обезболивающие препараты в месяц, и какая именно головная боль может свидетельствовать о наличии опухоли мозга, аневризме или случившемся инсульте.
Ugpressa.ru 00:10
Происшествия

В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе

На нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске произошел пожар, пострадали пять человек, возгорание локализовали, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
РБК 02:22
Наука

На основе селена создали препараты для борьбы с гниением картофеля

Сотрудники Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН синтезировали новые соединения на основе селена, которые могут эффективно бороться с кольцевой гнилью картофеля.
Индикатор вчера в 06:32
Политика

Ушаков заявил о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана

Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил подготовку телефонного разговора президента Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
RT на русском 03:20
Шоу-бизнес

Наташа Королева потеряла ребенка

46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр вчера в 07:05
Армия и оружие

Шойгу проинспектировал горную бригаду в Кызыле

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал горную бригаду в Кызыле во время своей рабочей поездки в войска Центрального военного округа.
РЕН ТВ 00:32
Экономика

Для 347 уральских ТЦ и бизнес-центров пересчитали налог на имущество

Как рассказал глава МУГИСО Сергей Зырянов, всего в перечне 347 торговых и бизнес-центров, 32 из которых включены впервые.
РБК Екатеринбург 02:28
Технологии

«Росатом» хочет создать квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей

Госкорпорация «Росатом» разрабатывает отечественный квантовый компьютер, сообщают «Ведомости».
Computerworld Россия 03:17
Наука

Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет

Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
RT на русском 03:04
Происшествия

МВД разоблачило группу кредитных мошенников

В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 22:02
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Общество

Репетиция парада на Красной площади поразила британцев

В Москве прошла генеральная репетиция парада на Красной площади в честь 78-й годовщины исторического мероприятия.
РЕН ТВ вчера в 21:36
Наука

Жизнь в духоте превратила в голого землекопа лабораторную мышь

Исследование с использованием трех групп лабораторных мышей показало, что при проживании в условиях голого землекопа температура тела мышей снижала, а также они стали меньше потреблять пищи и кислорода.
Газета DAILY вчера в 14:03
Наука

Ученые рассказали об опасностях недосыпания

Вести.Ru вчера в 18:29
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Футбол

«Зенит» вновь проиграл «РБ Лейпцигу» в Лиге чемпионов

Metaratings 05 ноября в 14:49
Авто

Начались продажи обновленного внедорожника Nissan Terra

Компания Nissan объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Terra.
Новые автомобили 05 ноября в 21:57
Политика

США пока не ответили России на приглашение Трампа в Москву

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва пока не получила ответ от Вашингтона по поводу приглашения президента США Дональда Трампа посетить российскую столицу по случаю 75-летия Победы в мае 2020 года.
RT на русском 03:35
Политика

Украина призвала The New York Times исправить карту страны без Крыма

Украинское посольство в Вашингтоне призвало газету The New York Times, опубликовавшую карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
РИА Новости 02:48
Политика

В ФСБ рассказали о готовых вернуться в Россию родственниках боевиков

Федеральная служба безопасности располагает информацией о порядка 2 тыс. россиян — родственников боевиков, которые готовы вернуться с Ближнего Востока и вести в России террористическую деятельность.
RT на русском 03:12
Авто

Объявили цены на обновлённый кроссовер Honda CR-V

Топовая версия обновлённого Honda CR-V будет иметь систему полного привода и обойдётся американским покупателям в стартовые 35 тыс. 845 долларов, что составляет 2,27 млн рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 00:26
Политика

Кремль ответил на данные о запросе общества на перемены

В обществе всегда присутствует желание перемен, и всегда есть сторонники как плавных и гармоничных, так и «скачкообразных» изменений, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 05:53
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