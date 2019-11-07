Происшествия
РБКВ Югре восемь детей отравились угарным газом
В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.
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Политика
Зеленский трижды оговорился при обсуждении «Укроборонпрома»
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Харькове несколько раз совершил ошибку, говоря о "Укроборонпроме".
Газета.Ru вчера в 18:13
Армия и оружие
Американский истребитель потерял ракету во время полета над Японией
Истребитель ВВС США F-16 выронил учебный снаряд во время тренировочного полета над японской префектурой Аомори, сообщило в Twitter военное командование США в Японии.
РИА Новости 00:30
Кино
Актер Евгений Миронов обвинил Ленина в русофобии
RuNews24.ru 05 ноября в 11:35
Общество
Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс
Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
REGNUM вчера в 14:15
Экономика
Радий Хабиров пообещал поднять зарплаты в Башкирии
По сообщению главы Башкирии Радия Хабирова, в 2020 году бюджетникам направят на 1,6 млрд рублей больше на зарплату, чем в текущем году.
МедиаКорСеть вчера в 04:32
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве главы Центра «Э» по Ингушетии
Предполагаемый убийца главы Центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
URA.Ru вчера в 11:29
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском вчера в 03:33
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня 05 ноября в 03:55
Армия и оружие
Госдеп США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
BFM.ru 00:17
Политика
Трамп: США ждет депрессия в случае победы демократов
Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в растущем тоталитаризме и пообещал экономический крах, если они вернутся к власти в результате выборов в 2020 году.
Российская газета вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 17:25
Политика
WP: Трамп хотел, чтобы генпрокурор публично назвал его разговор с Зеленским законным
Президент США Дональд Трамп просил генерального прокурора Уильяма Барра провести специальную пресс-конференцию и публично заявить об отсутствии нарушений закона в телефонном разговоре главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским.
ТАСС вчера в 23:04
Авто
Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX
Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru вчера в 00:30
Наука
Изучено влияние бессонных ночей на префронтальную кору
Выяснилось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга.
Goroday.ru вчера в 01:11
Политика
Глава «Нафтогаза» назвал сумму претензий к «Газпрому»
Киев имеет претензии к российской корпорации «Газпром» на $22 млрд и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны Москвы на сопоставимые суммы.
News.ru 05 ноября в 11:07
Общество
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
Российская газета 05 ноября в 07:35
Технологии
Как смартфоны шпионят за своими пользователями
Если техника может шпионить, не делает ли она это уже. Этим вопросом озадачился корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов.
Пятый канал вчера в 14:32
Транспорт
На станции метро «Девяткино» закрыли один вестибюль
Вестибюль №1 станции метро «Девяткино» был закрыт по техническим причинам, сообщает ГУП «Петербургский метрополитен» утром 7 ноября.
Мойка78 00:10
Шоу-бизнес
«Афродита!» Екатерина Климова в воздушном платье устроила фотосессию в воде
Артистка устроила, например, фотосессию в воде, надев воздушное розовое платье.
Пятый канал вчера в 13:09
Общество
В России выросло число желающих вернуть смертную казнь
Тенденция к снижению Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году.
РБК вчера в 22:19
Гаджеты
Xiaomi представила первые смарт-часы Mi Watch
Компания Xiaomi 5 ноября презентовала умные часы под названием Mi Watch.
ToDay News Ufa 05 ноября в 13:42
Общество
Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»
РБК вчера в 09:48
Гаджеты
Лиза Су пообещала чипы AMD Ryzen 4000 в начале 2020 года
Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила, что новое поколение APU Ryzen 4000 семейства Renoir запустят в начале следующего года.
Игромания.ру 04 ноября в 16:24
Футбол
Президент «Оренбурга» Кияев ответил на жалобу мамы юного футболиста
Президент "Оренбурга" Владимир Кияев дал ответ на жалобу мамы футболиста о плохих условиях в академии.
Газета.Ru вчера в 06:40
Политика
Кадыров предложил способы наказания для оскорбляющих честь в интернете
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал, «убивая, сажая и пугая», наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК вчера в 18:43
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Авто
В Сети опубликованы изображения салона обновленной Lada 4x4
В Сети были опубликованы свежие изображения салона, который может появится в обновленной Lada 4x4.
Дни24 05 ноября в 05:00
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru 05 ноября в 07:23