Общество
Вести.RuВ Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
На следующий день военные произвели замеры радиации, но повышения радиоактивного фона не фиксировалось, передает РИА Новости. Ранее в СМИ появилась информация о взрыве в Южно-Китайском море, однако официальных подтверждений этому не было.
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с чего всё началось
В четверг вечером по московскому времени о мощном подводном взрыве сообщила американская радиостанция Hal Turner Radio Show, ссылаясь на военные источники.Интерфакс02:44
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Спорт
Названы кандидаты на пост президента ВФЛА
21 ноября стало известно, что президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин временно отстранен от занимаемой должности, передает Независимый легкоатлетический орган (AIU).
Происшествия
На Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой было обнаружено в поселке Бачатский Кемеровской области.
Армия и оружие
Путин: мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами
Российский лидер отметил, что в разных регионах планеты "не только тлеют очаги застарелых конфликтов, но и появляются новые".
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Общество
Путин назвал чушью введение новых правил медосмотра для водителей
Глава государства Владимир Путин считает чушью попытки Минздрава ввести новый порядок прохождения осмотра для получения водительских прав.
Авто
Появилось фото салона обновленной Lada 4x4
По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Автоспорт
Вандорн: В McLaren Алонсо всегда получал то, что хотел
В интервью бельгийскому изданию Sport/Voetbalmagazine Вандорн рассказал, что в McLaren оказывали Алонсо чересчур много внимания, и отчасти благодаря этому Фернандо смотрелся так здорово на фоне напарника.
Политика
В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии
Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Из петербургской школы уволили учительницу за ее откровения в Twitter
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
Замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.
Политика
Юмашев рассказал о попытках Примакова уволить Путина из ФСБ
По словам Юмашева, Кремль в 1999 г. рассматривал тандем Примакова – Лужкова как самых серьезных соперников для Путина на президентских выборах в 2000 г. Накануне парламентских выборов в декабре 1999 г. Примаков заявил о намерении баллотироваться в президенты.
Происшествия
Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест
Ленинский районный суд Тюмени направил под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова.
Общество
Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения
Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.
Экономика
РФ не пойдет по сложному пути создания газовых турбин
Резонансный «турбоскандал» с российским контрактом немецкой компании Siemens заставил руководство РФ задуматься о начале производства собственных газовых турбин большой мощности.
Авто
Toyota представила новую Toyota RAV4 Prime
Компания Toyota представила на автосалоне новый гибридный кроссовер Toyota RAV4 Prime.
Политика
Лукашенко потребовал от банков взять шефство над колхозами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от главы Центрального банка Павла Каллаура привлечь банки страны к помощи колхозам Витебской области.
Кино
У культового сериала «Игра престолов» есть альтернативная концовка
Норвежский актёр Кристофер Хивью широко известный как исполнитель роли одичалого Тормунда в культовом сериале «Игра престолов», признался, что их команда сняла альтернативную концовку сериала.
Транспорт
Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
Политика
Тверской суд отказался принять иск ФБК к Путину
Тверской районный суд Москвы отказал сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в список НКО-иноагентов, в принятии иска к президенту России Владимиру Путину.
Наука
Эпоха генетической модификации людей начнется через два года
Эпоха ГМО-детей уже начнется через два года, сообщил эксперт, этом информирует CNN.
Политика
Генпрокурор Израиля предъявил Нетаньяху обвинения по трем делам
Израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху предъявили обвинение по трем делам. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
Экономика
ВТБ предоставит 1 трлн руб. на проекты в Арктике
ВТБ планирует увеличить объем кредитных средств, выделяемых на развитие Арктики, до 1 трлн руб. в ближайшие два года, сообщил РБК зампред правления банка Валерий Лукьяненко.
Финансы
Ставка по вкладам топ-10 российских банков достигла минимума
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в декабре (вторая декада) опустилась до 6,03%, сообщается на сайте ЦБ.
Политика
Украина приняла от России корабли с отремонтированными унитазами
Корабли ВМС Украины, задержанные в ноябре прошлого года Керченском проливе, были отремонтированы и отмыты перед тем, как их вернули Киеву.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Футбол
Сборная России сыграет с Данией в Копенгагене на Евро-2020
Сборная России проведёт матч группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года с Данией в Копенгагене.
Политика
МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом.