с чего всё началось

На следующий день военные произвели замеры радиации, но повышения радиоактивного фона не фиксировалось, передает РИА Новости. Ранее в СМИ появилась информация о взрыве в Южно-Китайском море, однако официальных подтверждений этому не было.

Спорт Названы кандидаты на пост президента ВФЛА 21 ноября стало известно, что президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин временно отстранен от занимаемой должности, передает Независимый легкоатлетический орган (AIU).

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Происшествия Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения Замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.

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Общество Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.

Экономика РФ не пойдет по сложному пути создания газовых турбин Резонансный «турбоскандал» с российским контрактом немецкой компании Siemens заставил руководство РФ задуматься о начале производства собственных газовых турбин большой мощности.

Политика Лукашенко потребовал от банков взять шефство над колхозами Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от главы Центрального банка Павла Каллаура привлечь банки страны к помощи колхозам Витебской области.

Кино У культового сериала «Игра престолов» есть альтернативная концовка Норвежский актёр Кристофер Хивью широко известный как исполнитель роли одичалого Тормунда в культовом сериале «Игра престолов», признался, что их команда сняла альтернативную концовку сериала.

Транспорт Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).

Политика Тверской суд отказался принять иск ФБК к Путину Тверской районный суд Москвы отказал сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в список НКО-иноагентов, в принятии иска к президенту России Владимиру Путину.

Экономика ВТБ предоставит 1 трлн руб. на проекты в Арктике ВТБ планирует увеличить объем кредитных средств, выделяемых на развитие Арктики, до 1 трлн руб. в ближайшие два года, сообщил РБК зампред правления банка Валерий Лукьяненко.

Финансы Ставка по вкладам топ-10 российских банков достигла минимума Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в декабре (вторая декада) опустилась до 6,03%, сообщается на сайте ЦБ.