Общество

Вести.RuВести.RuВ Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

На следующий день военные произвели замеры радиации, но повышения радиоактивного фона не фиксировалось, передает РИА Новости. Ранее в СМИ появилась информация о взрыве в Южно-Китайском море, однако официальных подтверждений этому не было.
Читать в источнике
Комментировать67
с чего всё началось
В четверг вечером по московскому времени о мощном подводном взрыве сообщила
 американская радиостанция Hal Turner Radio Show, ссылаясь на военные источники.
Интерфакс02:44

Подробнее о событии

Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море

Взгляд.ру08:15

Сомнительная тишина. Эксперты оценивают мощный взрыв в Южно-Китайском море

REGNUM09:06

Возле Китая взорвана ядерная бомба. Или ядерный фейк

Царьград09:49

В России усилен мониторинг радиации из-за инцидента в Южно-Китайском море

Евразия Daily05:42

Россия отреагировала на «радиационный инцидент» в Южно-Китайском море

РЕН ТВ04:15

Российские сейсмологи допустили факт ядерного взрыва в Южно-Китайском море

Известия05:18

Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о взрыве в Южно-Китайском море

РИА Новости03:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 13:12, Ашберн
Общество

Сильвио Берлускони попал в больницу

В сообщении штаба Берлускони заявили, что никаких серьёзных травм он не получил.
Говорит Москва 11:01
Общество

Названы новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

В Минздраве сообщили, что новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года.
7 канал Красноярск вчера в 21:59
Политика

Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина

Бывший премьер-министр России Евгений Примаков дважды предпринимал попытки сместить Владимира Путина с должности директора Федеральной службы безопасности.
URA.Ru 10:48
Происшествия

Заклинивший затвор пистолета спас жизнь полицейским под Сыктывкаром

На счастье стражей порядка у пистолета заклинил затвор. Сыпавшего угрозами хулигана скрутили.
Вести.Ru 08:31
Космос

Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос

Forbes 17 ноября в 19:02
Космос

Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей

Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
Shraibikus News вчера в 05:56
Политика

CNN: Сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»

Хоровиц передал информацию о подделке документа сотрудником ФБР спецпрокурору Джону Дарему, который проверяет законность расследования дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США, сообщает CNN.
Daily Storm 02:01
Транспорт

Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
РБК 20 ноября в 16:58
Общество

Медведев предложил вариант своей идеи о 4-дневной рабочей неделе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с активом региональных отделений партии «Единая Россия» положительно отреагировал на предложение одного из членов отделения «Единой России» закрепить в Трудовом кодексе понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат, передает «РИА Новости».
РБК 11:28
Футбол

Гвардиола прокомментировал приход Моуринью в «Тоттенхэм»

Чемпионат 11:14
Игры

Valve показала трейлер Half-Life: Alyx

Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
The GEEK вчера в 13:59
Шоу-бизнес

Развод с Меладзе не отрицает Вера Брежнева

37-летняя артистка прокомментировала слухи о разладе в отношениях с Константином Меладзе.
Privet-Rostov.ru 12:14
Общество

Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе

Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре.
Lenta.ru 12:45
Армия и оружие

В ЛНР заявили об увеличении числа националистов у Золотого в Донбассе

Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий рассказал, что украинские националисты увеличивают группировку на участке разведения сил у Золотого в Донбассе.
ФАН 07:49
Наука

Звезда плиоценового периода

В 1924 году в каменоломне города Таунг в Южно-Африканском Союзе (будущей ЮАР) нашли череп 5-6-летнего детеныша, которому дали прозвище «Бэби из Таунга».
N+1 10:22
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

RuNews24.ru вчера в 09:08
Футбол

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Чемпионат 06:29
Футбол

Абрамович отказался продавать «Челси»

Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года. За это время «Челси» выиграл абсолютно все европейские трофеи, включая Лигу чемпионов.
Metaratings 10:54
Музыка

Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт

OAnews 10:54
Политика

США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

РИА Новости 20 ноября в 20:25
Политика

В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»

Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
РИА Новости 05:53
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 14:21
Общество

МИД Швеции пожаловался на страх россиян перед посещением страны

Глава МИД Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы, в частности, россияне, не хотят посещать страну из-за негативного образа за рубежом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:20
Происшествия

Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Тюмени направил под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова.
Известия 08:16
Авто

Появилось фото салона обновленной Lada 4x4

По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Автоновости дня вчера в 01:40
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Политика

Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях

Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 09:01
Кино

«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал

Хивью сообщил, что они и в самом деле сняли альтернативный финал истории.
Российская газета 03:56
Политика

Бутина начнет работать в аппарате уполномоченного по правам человека

Коммерсантъ 10:52
Политика

Песков: Фотографии в «Новой газете» об убийстве в Сирии шокируют

Шокирующей назвал фото‑ и видеоинформацию с жестоким убийством в Сирии, опубликованную в «Новой газете», 22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 08:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное