Общество
Вести.RuВ Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
На следующий день военные произвели замеры радиации, но повышения радиоактивного фона не фиксировалось, передает РИА Новости. Ранее в СМИ появилась информация о взрыве в Южно-Китайском море, однако официальных подтверждений этому не было.
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с чего всё началось
В четверг вечером по московскому времени о мощном подводном взрыве сообщила американская радиостанция Hal Turner Radio Show, ссылаясь на военные источники.Интерфакс02:44
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Общество
Сильвио Берлускони попал в больницу
В сообщении штаба Берлускони заявили, что никаких серьёзных травм он не получил.
Общество
Названы новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
В Минздраве сообщили, что новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года.
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина
Бывший премьер-министр России Евгений Примаков дважды предпринимал попытки сместить Владимира Путина с должности директора Федеральной службы безопасности.
Происшествия
Заклинивший затвор пистолета спас жизнь полицейским под Сыктывкаром
На счастье стражей порядка у пистолета заклинил затвор. Сыпавшего угрозами хулигана скрутили.
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Космос
Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей
Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
Политика
CNN: Сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»
Хоровиц передал информацию о подделке документа сотрудником ФБР спецпрокурору Джону Дарему, который проверяет законность расследования дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США, сообщает CNN.
Транспорт
Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
Общество
Медведев предложил вариант своей идеи о 4-дневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с активом региональных отделений партии «Единая Россия» положительно отреагировал на предложение одного из членов отделения «Единой России» закрепить в Трудовом кодексе понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат, передает «РИА Новости».
Игры
Valve показала трейлер Half-Life: Alyx
Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
Шоу-бизнес
Развод с Меладзе не отрицает Вера Брежнева
37-летняя артистка прокомментировала слухи о разладе в отношениях с Константином Меладзе.
Общество
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе
Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре.
Армия и оружие
В ЛНР заявили об увеличении числа националистов у Золотого в Донбассе
Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий рассказал, что украинские националисты увеличивают группировку на участке разведения сил у Золотого в Донбассе.
Наука
Звезда плиоценового периода
В 1924 году в каменоломне города Таунг в Южно-Африканском Союзе (будущей ЮАР) нашли череп 5-6-летнего детеныша, которому дали прозвище «Бэби из Таунга».
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года. За это время «Челси» выиграл абсолютно все европейские трофеи, включая Лигу чемпионов.
Политика
США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»
Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
Общество
МИД Швеции пожаловался на страх россиян перед посещением страны
Глава МИД Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы, в частности, россияне, не хотят посещать страну из-за негативного образа за рубежом, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест
Ленинский районный суд Тюмени направил под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова.
Авто
Появилось фото салона обновленной Lada 4x4
По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Политика
Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях
Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
Кино
«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал
Хивью сообщил, что они и в самом деле сняли альтернативный финал истории.
Политика
Песков: Фотографии в «Новой газете» об убийстве в Сирии шокируют
Шокирующей назвал фото‑ и видеоинформацию с жестоким убийством в Сирии, опубликованную в «Новой газете», 22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.