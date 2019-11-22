с чего всё началось

На следующий день военные произвели замеры радиации, но повышения радиоактивного фона не фиксировалось, передает РИА Новости. Ранее в СМИ появилась информация о взрыве в Южно-Китайском море, однако официальных подтверждений этому не было.

Общество Сильвио Берлускони попал в больницу В сообщении штаба Берлускони заявили, что никаких серьёзных травм он не получил.

Политика CNN: Сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела» Хоровиц передал информацию о подделке документа сотрудником ФБР спецпрокурору Джону Дарему, который проверяет законность расследования дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США, сообщает CNN.

Транспорт Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).

Общество Медведев предложил вариант своей идеи о 4-дневной рабочей неделе Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с активом региональных отделений партии «Единая Россия» положительно отреагировал на предложение одного из членов отделения «Единой России» закрепить в Трудовом кодексе понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат, передает «РИА Новости».

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Общество Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре.

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Политика Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2» Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».

Авто Появилось фото салона обновленной Lada 4x4 По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.