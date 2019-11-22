с чего всё началось

«По информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом», — заявили в ведомстве.

Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море

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