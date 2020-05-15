Власти Южно-Курильска ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как на Курильских островах был зафиксирован первый случай COVID-19. Об этом в пятницу, 15 мая, заявила пресс-служба правительства Сахалинской области.

Здоровье 39 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае Новые заболевшие выявлены на территории Барнаула (20), Бурлинского района (5), Павловского района (4), Рубцовска (3), Новоалтайска (2), Табунского района (2), Косихинского района (1), Краснощековского района (1), Тюменцевского района (1). Всего в Алтайском крае у 809 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция, включая 105 детей. 222

Экономика Коронавирусный кризис ударил по амбициям принца Мухаммеда бен Салмана Двойной удар — вспышка коронавируса и резкое падение цен на нефть — обострил ситуацию в Саудовской Аравии, повергнув ее в худший финансовый кризис за последние десятилетия. 421

Общество В Кузбассе прокуратура проверит жалобы медиков скорой о нарушении прав Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с публикациями обращений медработников станции скорой помощи города Анжеро-Судженска о нарушении их прав: неполучении стимулирующих выплат для работающих в условиях COVID-19 и нехватке средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 3

Общество В России остановлен рост заболеваемости коронавирусом Количество ежедневно выявляемых заражений в России практически прекратило свой рост. Однако говорить о стабилизации обстановки еще рано. 1,7K

Игры На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5 В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года. 115

Общество Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России. 1,3K

Общество Власти Москвы заявили о единичных случаях нарушения масочного режима Напомним, после продления режима самоизоляции в Москве до 31 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на объектах торговли и в общественном транспорте столицы с 12 мая вводится масочный и перчаточный режим. 2

Происшествия Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова Свидетели во время очной ставки с арестованным красноярским бизнесменом и политиком Анатолием Быковым подтвердили свои показания против него, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. 51

Здоровье Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в РФ Напомним, что споры о низком уровне смертности в РФ начались после публикаций зарубежных изданий, которые пытались уличить правительство России в сокрытии реальных цифр. 313

Кино Осенью выйдут финальные серии «Сверхъестественного» В подвешенном состоянии оказалось производство многих фильмов и телесериалов в связи со строгими ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. 5

Общество Задержанная в Испании сотрудница Россельхознадзора вернулась в Москву Сотрудница подведомственной Россельхознадзору организации Олеся Красилова, задержанная в феврале в Испании, вернулась в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства.

Общество Роспотребнадзор призвал Куйвашева сохранить режим самоизоляции Согласно обращению главы управления Роспотребнадзора по региону Дмитрия Козловских, опубликованному в СМИ, текущая эпидемиологическая ситуация не соответствует принятию решения о переходе на первый этап снятия ограничений, в связи с чем губернатору предложено отменить указ о постепенном смягчении мер с 19 мая и продлить режим повышенной готовности. 216