Коронавирус
ТАССНа Курильских островах обнаружили коронавирус
Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.
Читать в источнике
Оценить98
Подробнее о событии
Показать все источники
На Курильских островах в Сахалинской области выявили первый случай коронавируса
Коммерсантъвчера в 23:03
Добралась и до Курил: первый случай коронавируса выявлен на Кунашире, введен режим ЧС
SakhalinMedia.ruвчера в 21:30
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Гаджеты
Microsoft начал сворачивать работу над 32-битной версией Windows 10
Начиная с обновленной версии Windows 10 (2004), Microsoft перестал предлагать 32-битный вариант этой операционной системы OEM-производителям, Обновления для 32-разрядной версии все еще будут выходить, но вот на новых компьютерах она устанавливаться не будет.
ИА Красная Весна вчера в 06:08
Общество
Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 13 мая в 12:32
Экономика
Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК вчера в 08:03
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:06
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Футбол
Златан Ибрагимович сдал отрицательный тест на коронавирус
Шведский нападающий футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович после возвращения в Италию сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает Football Italia.
РИА Новости 00:49
Экономика
Совфед предложил заморозить тарифы на газ и электричество для россиян
Заморозка тарифов на электроэнергию и газ позволит снизить финансовую нагрузку на россиян в условиях мировой рецессии.
Экономика сегодня вчера в 03:29
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Гаджеты
У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»
Astera вчера в 03:44
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
Шоу-бизнес
Светлана Рожкова борется с циррозом печени
Рожкова сообщила, что сегодня чувствует себя очень хорошо, и врачи говорят, что у нее наблюдается слабая положительная динамика.
RuNews24.ru вчера в 08:24
Политика
Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru вчера в 04:25
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая рассказала о появившихся во время самоизоляции страхах
Актриса Юлия Высоцкая рассказала о своих страхах во время самоизоляции.
Аргументы недели 00:24
Общество
В Киеве 46 младенцев, рождённых для иностранцев, застряли в отеле
46 младенцев, рождённых украинками для иностранных граждан, застряли в киевском отеле «Венеция» из-за карантина, передают «Украинские новости».
Аргументы и Факты 01:45
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Экономика
Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше
Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).
CRN/RE 12 мая в 08:43
Общество
ВЦИОМ: Россияне освоили дистанционную работу, но она им не нравится
Большинству опрошенных (81%) не пришлось осваивать никаких новых навыков, чтобы начать работать в дистанционном режиме.
Ведомости 00:00
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 15:31
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Экономика
Второй по величине производитель золота в мире уходит из России – продан последний актив
Второй по величине производитель золота в мире - канадская компания Barrick Gold - продала последний российский актив: лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманске Федорова тундра.
Накануне.Ru 01:43
Общество
Вильфанд: жителям европейской части России придется подождать тепла
Метеоролог добавил, что в столичном регионе 18 мая температура будет до 14 градусов тепла, на следующий день потеплеет на один градус.
РИА Новости 01:24
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еpic Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости вчера в 13:49
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия вчера в 12:46
Общество
Врач ЦКБ оценил вероятность исчезновения коронавируса в России летом
Москва, 15 мая 2020, 09:20 — REGNUM В России пандемия коронавируса, вероятнее всего, продлится все лето.
REGNUM 02:20
Происшествия
Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова
РИА Новости 00:34
Здоровье
Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в РФ
Напомним, что споры о низком уровне смертности в РФ начались после публикаций зарубежных изданий, которые пытались уличить правительство России в сокрытии реальных цифр.
Live24 вчера в 14:48
Здоровье
Врачи ФМБА выявили нетипичное течение коронавируса
Врачи федеральных центров ФМБА России выявили у двух пациентов нетипичное течение болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 09:48
Политика
США грозит наступление «самой суровой зимы» из-за эпидемии COVID-19
США могут столкнуться в нынешнем году с "самой суровой зимой в современной истории" из-за пандемии COVID-19 в стране и мире.
РЕН ТВ 01:37
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 809
В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда вчера в 01:20