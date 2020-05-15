Коронавирус

ТАССТАССНа Курильских островах обнаружили коронавирус

Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.
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На острове Шикотан введен режим ЧС из-за первого случая коронавируса

Вести.Ru00:02

На Курильских островах в Сахалинской области выявили первый случай коронавируса

Коммерсантъвчера в 23:03

Добралась и до Курил: первый случай коронавируса выявлен на Кунашире, введен режим ЧС

SakhalinMedia.ruвчера в 21:30

На Курилах выявили первый случай коронавируса

RT на русскомвчера в 22:14

На Курилах выявлен первый случай COVID-19

Российская газетавчера в 22:00

На Курильских островах обнаружили коронавирус

ТАССвчера в 21:34

На Курилах выявили первый случай заражения COVID-19

РБКвчера в 22:41
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Гаджеты

Microsoft начал сворачивать работу над 32-битной версией Windows 10

Начиная с обновленной версии Windows 10 (2004), Microsoft перестал предлагать 32-битный вариант этой операционной системы OEM-производителям, Обновления для 32-разрядной версии все еще будут выходить, но вот на новых компьютерах она устанавливаться не будет.
ИА Красная Весна вчера в 06:08
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Общество

Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии

Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 13 мая в 12:32
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Экономика

Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК вчера в 08:03
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Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:06
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Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
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Футбол

Златан Ибрагимович сдал отрицательный тест на коронавирус

Шведский нападающий футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович после возвращения в Италию сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает Football Italia.
РИА Новости 00:49
Экономика

Совфед предложил заморозить тарифы на газ и электричество для россиян

Заморозка тарифов на электроэнергию и газ позволит снизить финансовую нагрузку на россиян в условиях мировой рецессии.
Экономика сегодня вчера в 03:29
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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
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Гаджеты

У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»

Astera вчера в 03:44
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Общество

Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
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Шоу-бизнес

Светлана Рожкова борется с циррозом печени

Рожкова сообщила, что сегодня чувствует себя очень хорошо, и врачи говорят, что у нее наблюдается слабая положительная динамика.
RuNews24.ru вчера в 08:24
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Политика

Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru вчера в 04:25
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Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая рассказала о появившихся во время самоизоляции страхах

Актриса Юлия Высоцкая рассказала о своих страхах во время самоизоляции.
Аргументы недели 00:24
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Общество

В Киеве 46 младенцев, рождённых для иностранцев, застряли в отеле

46 младенцев, рождённых украинками для иностранных граждан, застряли в киевском отеле «Венеция» из-за карантина, передают «Украинские новости».
Аргументы и Факты 01:45
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
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Экономика

Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше

Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).
CRN/RE 12 мая в 08:43
5
Общество

ВЦИОМ: Россияне освоили дистанционную работу, но она им не нравится

Большинству опрошенных (81%) не пришлось осваивать никаких новых навыков, чтобы начать работать в дистанционном режиме.
Ведомости 00:00
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Фигурное катание

Трусова объяснила переход к Плющенко

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 15:31
2
Общество

Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Известия вчера в 20:54
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Экономика

Второй по величине производитель золота в мире уходит из России – продан последний актив

Второй по величине производитель золота в мире - канадская компания Barrick Gold - продала последний российский актив: лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманске Федорова тундра.
Накануне.Ru 01:43
Общество

Вильфанд: жителям европейской части России придется подождать тепла

Метеоролог добавил, что в столичном регионе 18 мая температура будет до 14 градусов тепла, на следующий день потеплеет на один градус.
РИА Новости 01:24
Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Серверы магазина Еpic Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости вчера в 13:49
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия вчера в 12:46
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Общество

Врач ЦКБ оценил вероятность исчезновения коронавируса в России летом

Москва, 15 мая 2020, 09:20 — REGNUM В России пандемия коронавируса, вероятнее всего, продлится все лето.
REGNUM 02:20
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Происшествия

Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова

РИА Новости 00:34
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Здоровье

Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в РФ

Напомним, что споры о низком уровне смертности в РФ начались после публикаций зарубежных изданий, которые пытались уличить правительство России в сокрытии реальных цифр.
Live24 вчера в 14:48
305
Здоровье

Врачи ФМБА выявили нетипичное течение коронавируса

Врачи федеральных центров ФМБА России выявили у двух пациентов нетипичное течение болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 09:48
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Политика

США грозит наступление «самой суровой зимы» из-за эпидемии COVID-19

США могут столкнуться в нынешнем году с "самой суровой зимой в современной истории" из-за пандемии COVID-19 в стране и мире.
РЕН ТВ 01:37
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 809

В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда вчера в 01:20
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